НАБУ оголосило в розшук Ігоря Гладковського через корупцію в оборонці

НАБУ оголосило Ігоря Гладковського в розшук. Його звинувачують у корупційних схемах в оборонній сфері.

Про це йдеться у заяві прес-служби НАБУ.

Ігор Гладковський – син екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського та один з восьми фігурантів у справі Оптимумспецдеталь.

– Слідство має достатні підстави вважати, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, – зазначили у НАБУ.

Гладковського викликали до САП на 16 квітня, проте він не прийшов. Також його потім ще двічі викликали 20 та 21 квітня, але він так і не з’явився.