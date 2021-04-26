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Факти / Україна / Політика
Анастасія Рогожінська |

Забув про квартиру: депутата з Черкаської області оштрафували за брехню в декларації

Суд

Депутат міськради  Монастирища Черкаської області, який вніс до декларації недостовірні дані, виплатить штраф у розмірі 25,5 тис. грн. Таке адміністративне стягнення відстояла Черкаська обласна прокуратура.

23 квітня 2021 року Черкаський апеляційний суд залишив у силі рішення Монастирищенського районного суду від 5 березня про визнання винним у скоєнні адмінправопорушення, пов’язаного із корупцією, одного із депутатів міськради. Йому виписали штраф у сумі 25,5 тис. грн.

Відповідно, суд не задовільнив апеляційну скаргу захисника депутата.

У прокуратурі нагадали, що чиновник у декларації за 2019 рік не вказав про отриманий дохід від продажу квартири в сумі 405,7 тис. грн.

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Напередодні Верховна Рада у першому читанні ухвалила закон про посилення покарання за недостовірне декларування.

Документ пропонував збільшити штрафи за брехню у деклараціях. Натомість за умисне неподання декларації топ-чиновників можуть карати навіть в’язницею.

Джерело: Черкаська обласна прокуратура

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