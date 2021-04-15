Верховна Рада України ухвалила закон про посилення покарання за недостовірне декларування у першому читанні.
За законопроект №4651 проголосували 283 народні депутати.
Документом пропонується збільшити штрафи за брехню у деклараціях.
За умисне неподання декларації топ-чиновників можуть карати навіть в’язницею.
Закон №4651 by Софія Зінов’єва on Scribd
Декларування доходів в Україні
Українські чиновники зобов’язані декларувати свої доходи.
Вони вказують у документах нерухомість, авто та цінні подарунки.
Що декларують чиновники в Україні, читайте на Фактах ICTV.