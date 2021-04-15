PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Людмила Грубник |

В’язниця за брехню в декларації: Рада схвалила законопроект у першому читанні

Верховна Рада України ухвалила закон про посилення покарання за недостовірне декларування у першому читанні.

Верховна Рада

За законопроект №4651 проголосували 283 народні депутати.

Документом пропонується збільшити штрафи за брехню у деклараціях.

Читайте
22 млн доходу, державна дача і роялті: декларація Зеленського

За умисне неподання декларації топ-чиновників можуть карати навіть в’язницею.

Закон №4651 by Софія Зінов’єва on Scribd

Декларування доходів в Україні

Українські чиновники зобов’язані декларувати свої доходи.

Вони вказують у документах нерухомість, авто та цінні подарунки.

Що декларують чиновники в Україні, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка