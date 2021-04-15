Верховна Рада України ухвалила закон про посилення покарання за недостовірне декларування у першому читанні.

За законопроект №4651 проголосували 283 народні депутати.

Документом пропонується збільшити штрафи за брехню у деклараціях.

За умисне неподання декларації топ-чиновників можуть карати навіть в’язницею.

Закон №4651 by Софія Зінов’єва on Scribd

Декларування доходів в Україні

Українські чиновники зобов’язані декларувати свої доходи.

Вони вказують у документах нерухомість, авто та цінні подарунки.

Що декларують чиновники в Україні, читайте на Фактах ICTV.