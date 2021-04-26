35 лет назад, 26 апреля 1986 года произошел взрыв на четвертом блоке Чернобыльской атомной электростанции. В течение следующих двух недель продолжался масштабный пожар, выбрасывающий колонны радиоактивных газов и частиц почти по всей Европе.

Каждый раз, когда разговор заходит о катастрофе на ЧАЭС, кто-то говорит, что станция перестала работать сразу же после взрыва, а кто-то считает, что она сможет скоро заработать. Однако дела несколько иные.

Факты ICTV собрали три самых распространенных мифа о Чернобыльской атомной электростанции.

ЧАЭС можно снова запустить

Все атомные электростанции проходят три этапа: строительство — использование — снятие с эксплуатации.

ЧАЭС стала первой среди пяти украинских АЭС, которая в 2000 году начала этап снятия с использования, после остановки последнего рабочего третьего энергоблока.

В частности, в 2016 году из блоков станции выгрузили все ядерное топливо. Затем начали поэтапный демонтаж устройств и систем, которые непосредственно связаны с производством энергии. Этот демонтаж по плану продлится до 2064 года.

Таким образом, Чернобыльская АЭС уже не сможет вернуться к генерации энергии.

Строительство ядерного могильника на ЧАЭС

При использовании атомных станций генерируется большой объем радиоактивных материалов, то есть отработанное ядерное топливо и радиоактивные отходы, которые повторно не используются (строительный мусор, тряпки, респираторы, металлические конструкции и т.п.).

Такие отходы специально обрабатывают и отправляют в пункты захоронения (отдельные зоны, которые охраняются и ведут постоянный радиационный контроль).

В свою очередь отработанное ядерное топливо (тепловыделяющие сборки) — это ценный и одновременно опасный ресурс. Процесс обращения с таким топливом является сложным и высокотехнологичным. Из-за высокой радиоактивности топливо сначала готовят к хранению в специальной камере.

Персонал не имеет доступа к такой камере и выполняет все операции удаленно. После подготовки, топливо отдают на 100-летнее хранение в спецхранилище.

В любой момент это топливо можно использовать повторно, если появится эффективный тип реактора.

Всего в зоне отчуждения есть пять пунктов захоронения отходов и три хранилища отработанного ядерного топлива.

Пункты захоронения используют с 1986 года. В то же время новые хранилища отработанного ядерного топлива, которые ошибочно назвали могильниками, сейчас строятся.

Одно хранилище предназначено только для отработанного атомного топлива ЧАЭС. В нем будет храниться 22 тыс. тепловыделяющих сборок, которые накопила станция с 1977 по 2000 год. Второе хранилище — для топлива других украинских АЭС.

Итак, на ЧАЭС не существует и не планируется строительство ядерного могильника. Но в зоне отчуждения есть хранилища ядерного топлива для украинских АЭС и пункты захоронения радиоактивных отходов.

Закрытие ЧАЭС в 1986 году

В 1986 году произошел взрыв на четвертом энергоблоке ЧАЭС. В течение суток после пожара в рамках противоаварийных мер три других блока станции также остановили.

Однако после стабилизации состояния, на территории ЧАЭС провели работу по дезактивации. После чего весь персонал станции вернулся на свои рабочие места.

1 октября 1986 года повторно запустили первый энергоблок. А в начале 1987 года ЧАЭС полноценно производил электроэнергию тремя блоками.

Поэтому после аварии станция выработала 15,8 млрд кВт-ч энергии, до аварии — 150,2.

Официально ЧАЭС прекратила работать в 2000 году, когда остановили последний рабочий блок. Но это не означает полное закрытие станции. Она продолжала работать.

На АЭС начался этап снятия с использования. Изменился профиль деятельности по производству электроэнергии на демонтаж оборудования и систем. Начали строить инфраструктуру для обращения с радиоактивными загрязненными материалами.

С 2000 года численность персонала уменьшилась вдвое, однако на ЧАЭС все еще работает более 2,5 тыс. человек.

В общем до 2028 года планируют проводить активные работы по консервации энергоблоков.

На 2064 запланировано полное завершение снятия ЧАЭС с эксплуатации. Однако так называемое укрытие и отработанное ядерное топливо будут нуждаться в работе как минимум до 2116 года.

Поэтому ЧАЭС не закроется еще в течение ближайшего столетия.

26-го апреля 2021 проходит 35 лет, как на четвертом энергоблоке ЧАЭС произошла масштабная катастрофа, которая является крупнейшей за всю историю ядерной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших, так и по экономическому ущербу.

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