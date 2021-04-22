26 апреля, в субботу, 1986 года произошла масштабная авария на Чернобыльской атомной электростанции. Катастрофа потрясла весь мир. Однако на территории бывшего СССР об этом умалчивали, чтобы “предотвратить панику среди населения”.

После оценки масштабов радиоактивного загрязнения стало понятно — нужна срочная эвакуация населения из Припяти. Хотя ее запланировали на 26 апреля, но из-за решения правительства СССР и ЦК КПСС произошла задержка.

Это было большой ошибкой, поскольку, по словам тогдашней замглавы Киевского горисполкома Галины Менжерес, в те ужасные дни ветер дул в направлении Киева. А люди уже чувствовали металлический привкус во рту и першение в горле.

Эвакуация из Припяти

28 апреля 100 киевских автобусов выехали в Припять, чтобы вывезти оттуда людей. Им приказали брать все необходимое (документы и деньги) и садиться в автобусы.

Сначала в Киев вывозили беременных женщин и родителей с дошкольниками. Их селили в санатории и базы отдыха.

В общем эвакуировали более 44,5 тыс. человек, еще около 1 тыс. выехали к родственникам в другие области.

По словам Галины Менжерес, через неделю после катастрофы в Киевской области начали выделять села и хутора, где в ускоренном режиме строили дома для переселенцев.

Население сразу не предупреждали об опасности и не предоставляли никаких рекомендаций о том, как следует себя вести, чтобы уменьшить влияние радиоактивного излучения.

— Люди из сел, близких к Чернобылю, шли пешком в Киев с детьми. Когда они приходили на место, их сразу направляли в Октябрьскую (Александровскую, — Ред.) больницу и измеряли уровень радиации дозиметром — у всех зашкаливал, — говорит Галина.

Поэтому людям приказали снять всю одежду (ее прятали в большие пакеты и заносили в подвал, — Ред.), и надеть больничную одежду.

Женщин вместе с детьми заселяли в новопостроенный кардиологический корпус, накануне выселив оттуда больных пациентов.

— Тогдашние местные руководители решили хоть чем-то обеспечить людей. Поэтому они просили в ЦУМах немедленно раздать людям всю одежду, которая была, — объяснила женщина.

Затем пострадавших заводили в городские бани, чтобы хорошо помыть и переодеть. Дальше — переселяли в полупустые отели.

Первомайская демонстрация

Хотя самих жителей уже начали небыстрыми темпами эвакуировать из Припяти и власти понимали реальную угрозу от взрыва на Чернобыльской АЭС, но все же через несколько дней после этого, 1 мая 1986 года людей вывели на демонстрацию, посвященную Дню международной солидарности трудящихся по приказу президента СССР Михаила Горбачева.

Секретарь ЦК КПУ Владимир Щербицкий убеждал его не делать этого, ведь уровень радиации в Киеве превышал тогда допустимый в несколько десятков раз, но напрасно.

Уже после проведения 45-минутной демонстрации управленцы советской Украины готовились вывозить детей, несмотря на запрет руководства СССР.

— Детей без родителей начали отправлять в Киев товарными поездами. С ними были только директора и классные руководители. На дорогу выдавали чистые и закрытые пакетики с едой, проверенные санэпидемстанцией, — рассказывает Галина.

Перед тем, как завести их внутрь поезда, детям вытирали мокрыми тряпками обувь. А по прибытии на место, технички каждой школы вымывали все вагоны.

Впоследствии 3 мая детей отправляли во все области. За три дня вывезли 140 тыс.

Действия советской власти после Чернобыльской катастрофы

Даже через несколько дней после взрыва на ЧАЭС информацию о катастрофе не разглашали. В то же время распространяли новость о том, что произошел якобы обычный пожар, не представляющий никакой угрозы.

Руководители УССР приказывали во всех продовольственных магазинах накрывать пленками пищевые продукты. Также при в ходе в универмаги и в Киевский горисполком клали влажные тряпки, чтобы вытирать ноги.

— Технические работники ежедневно убирали помещения. А из всех детсадов вывозили песочницы и завозили чистый песок. Осенью из столицы вывозили все опавшие листья — город было не узнать, — вспоминает Менжерес.

Также руководство требовало мыть все одноэтажные дома, не открывать окна в квартирах, тщательно мыться и менять одежду.

С эвакуацией населения власти не спешили, поэтому в первые два дня после аварии на ЧАЭС осуществляли эвакуацию только с 10-километровой зоны. В частности, вывезли жителей Припяти. А с 30-километровой зоны первые пять дней после аварии людей не только не вывозили, а и не предупреждали об угрозе радиации.

Долгое время руководство УССР скрывало информацию об опасности. А о защите и эвакуации говорить начали значительно позже, чем нужно было.

Но все же за 3-4 месяца из опасных районов, в частности из Киева, в курортные города и за границу вывезли 700 тыс. детей. С 30-километровой зоны до конца 1986-го навсегда отселили более 100 тыс. человек.