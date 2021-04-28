Тимошенко: пробки на подъезде к Одессе отойдут в прошлое благодаря Большой стройке Зеленского

В среду, 28 апреля, в Одесской области в рамках программы президента Владимира Зеленского состоялось открытие 6-полосного моста европейского качества через Хаджибейский лиман.

Теперь легендарные пробки на подъезде к Одессе отойдут в прошлое, сообщил заместитель главы Офиса президента, координатор программы Большая стройка Кирилл Тимошенко.

— Плюс еще одна современная европейская дорога. Сегодня мы открыли полноценное движение на известном долгострое Одесской области — мосту через Хаджибейский лиман. Теперь там три полосы в направлении Одессы и еще три — в направлении Киева, — сказал Кирилл Тимошенко.

Глава Укравтодора Александр Кубраков отметил, что команда Большой стройки не просто успешно завершила проект, но и смогла опередить график на 15 месяцев. Мост будет выдерживать поток даже в 40-60 тыс. автомобилей в сутки. Также в мае этого года начнется монтаж площадки Weigh-in-Motion — системы автоматического взыскания штрафов с перегруженных фур.

Он также добавил, что мост через Хаджибейский лиман стал безопаснее как для водителей, так и для пешеходов. Рабочие устроили тротуары вдоль правой и левой сторон моста, а также металлическое барьерное ограждение. На распределительной полосе моста установили двустороннее металлическое барьерное ограждение Vario Guard, а на подходах к мосту установили сборную железобетонную ограду типа Нью-Джерси.

По словам Кирилла Тимошенко, капитальный ремонт моста через Хаджибейский лиман начали в 2008-м, но почти сразу все забросили недостроенным. В 2020 году этот объект включили в программу Президента Владимира Зеленского Большая стройка. Уже в августе 2020 году на мосту открыли движение по трем полосам, а сегодня — как раз накануне майских выходных — еще по трем.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6 500 км дорог и 245 искусственных сооружений.