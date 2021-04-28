Тимошенко: затори на під’їзді до Одеси відійдуть у минуле завдяки Великому будівництву Зеленського

У середу, 28 квітня, на Одещині в рамках програми президента Володимира Зеленського відбулося відкриття 6-смугового мосту європейської якості через Хаджибейський лиман.

Відтепер легендарні затори на під’їзді до Одеси відійдуть в минуле, повідомив заступник голови Офісу президента, координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко.

— Плюс ще одна сучасна європейська дорога. Сьогодні ми відкрили повноцінний рух на найвідомішому довгобуді Одещини – мосту через Хаджибейський лиман. Відтепер там три смуги у напрямку Одеси та ще три – у напрямку Києва, – сказав Кирило Тимошенко.

Голова Укравтодору Олександр Кубраков зазначив, що команда Великого будівництва не просто успішно завершила міст — але й змогла випередити графік на 15 місяців. Міст витримуватиме потік навіть у 40-60 тис. автомобілів на добу. Також у травні цього року почнеться монтаж майданчика Weigh-in-Motion – системи автоматичного стягнення штрафів з перевантажених вантажівок.

Він також додав, що міст через Хаджибейський лиман став безпечнішим як для водіїв, так і для пішоходів. Робочі облаштували тротуари вздовж правої та лівої сторін мосту, а також металеве бар’єрне огородження. На розподільчій смузі мосту встановили двобічну металеву бар’єрну огорожу Vario Guard, а на підходах до мосту встановили збірну залізобетонну огорожу типу Нью Джерсі.

За словами Кирила Тимошенка, капітальний ремонт мосту через Хаджибейський лиман почали у 2008-му, але майже одразу усе закинули недобудованим. У 2020-му році цей об’єкт включили до програми Президента Володимира Зеленського Велике будівництво. Уже в серпні 2020 року на мосту відкрили рух на трьох смугах, а сьогодні – якраз напередодні травневих вихідних – іще на трьох.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6 500 км доріг та 245 штучних споруд.