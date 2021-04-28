Характеристика молочной продукции в украинских магазинах

Парное, цельное, пастеризованное, ультрапастеризованное, нормализованное, восстановленное, жирное, обезжиренное – ассортимент молочной продукции в украинских магазинах постоянно расширяется.
Мы далеки от времен простого выбора: обычное или шоколадное молоко. Сейчас так много вариантов, что можно и растеряться, в то время, когда нужно просто залить чем-то утром обычную овсянку или добавить в кофе.
Итак, какое молоко выбрать, сегодня будем разбираться.
Народный выбор
Большинство опрошенных покупателей, которых мы встретили в крупнейшем из столичных супермаркетов, выбирали коровье молоко 3,2% жирности. Оно содержит больше белка и имеет лучший вкус по сравнению с нежирным. Как результат, человек дольше чувствует себя сытым.
— Я всегда покупаю жирное молоко, оно хоть как-то мне нравится. Покупаю разные фирмы, но только украинские, — говорит покупатель Марина.
К слову, на полках много импортного молока, особенно из Польши.
За последние три года в Украине увеличились поставки молочной продукции из-за рубежа на 100%. Об этом сообщили в Ассоциации производителей молока в Украине.
Фортунато Гуадалупи — директор украинской молочной сети отмечает, из-за импорта продукции из Европы, в Украине уменьшается объём отечественного продукта, а вместе с этим и поголовье коров, как следствие — теряются рабочие места.
— Самый крупный игрок и угроза для украинского рынка – это производство Польши. Они в свое время смогли получить большое количество дотаций от Евросоюза и прошли хорошую модернизацию, — говорит Фортунато Гуадалупи.
Он добавляет, что в Украине происходит сокращение молочной базы. За год она уменьшилась на 4,2%.
Однако эксперты говорят, что у них нет оснований утверждать, что наша продукция хуже, чем в Европе, или наоборот.
Какое молоко лучше?
ВОЗ рекомендует начинать употреблять коровье молоко детям с двух лет, чтобы насытить организм питательными веществами, такими как кальций и витамин D – для укрепления костей.
Но у каждого человека свои особенности организма, поэтому какое молоко подходит для вас?
В каждом магазине есть жирное и обезжиренное молоко, но кто-то может и не знать, что означают эти термины. Когда молоко перерабатывается, жиры могут быть частично или полностью выведены.
Цельное молоко — это коровье молоко, которое не обезжиривали. Оно слегка густое, жирность 3,2%.
Молоко с пониженным содержанием жира – 2%
Обезжиренное молоко (нежирное) – вообще не содержит жира. Такая обработка уменьшает калории но немного меняет вкус продукта.
Молоко с уменьшенной жирностью и обезжиренное теряет свою пользу при переработке.
Большинство производителей добавляют туда специальные вещества, чтобы восстановить витамины и густоту. Эти составляющие на упаковке никогда не указывают.
Очень распространена практика молокозаводов создавать восстановленное молоко. Это смесь жидкости и сухого молока.
Вероятность использования этой технологии возрастает, когда надои у коров уменьшаются — а это осень и зима.
— Уменьшение молока в Украине действительно влияет на качество молока, которое мы видим на прилавках. Это заставляет производителей добавлять, например, не молочные жиры или делать из сухого молока, — говорит представитель Ассоциации животноводов Украины Ольга Лоза.
Ольга Лоза добавляет, что рынок фальсификата молочной продукции у нас развит. Если в составе молочного продукта растительного жира более 50%, то это молокоподобный товар – то есть имитация. А производитель этого часто не указывает. Такое легко проверить дома, говорит Ольга.
Нужно использовать йод. Взять молоко, налить в тарелочку, капнуть йод, и если молоко посинеет, значит там есть крахмал. Крахмал может быть из растительных только ингредиентов.
Без добавок и различных смесей молоко найти возможно.
Например, на рынке, где продают продукт прямо из-под коровы. Такое молоко полезнее, чем переработанное на молокозаводе.
Оно богато Омега-3 жирными кислотами. Впрочем, базарное молоко может быть с сюрпризами, поскольку вы не знаете, проходили ли коровы надлежащий ветеринарный осмотр, есть ли прививка, нет ли у коровки, например, лейкоза или мастита.
В таком молоке иногда найдется и кишечная палочка, и другие микроорганизмы, потому что оно не проходило термообработку. На заводах же весь продукт ее проходит.
Бывает несколько видов термизации:
- Пастеризованное
- Топленое
- Ультрапастеризованное
- Стерелизованное
Пастеризованное и топленое молоко хранится при температуре -2 °C, — +4 °C. В пакетах из полиэтиленовой пленки — 3 суток. В пакетах из комбинированного материала, пластиковых бутылках — 7 суток.
Молоко ультрапастеризованное и стерелизованное хранят при температуре от 1 °C до 25 °C. Ультрапастеризованное – до 120 суток, стерелизованное — 90 суток.
Рейтинг молока 2021 года
В интернете на одном из независимых сайтов-опросников украинцы делились своим мнением, какое молоко они считают лучшим.
Итак, в топ-10 производителей молока, по мнению покупателей, вошли:
- Волошкове поле (Первомайский МКК)
- Молокія (Тернопольский молокозавод)
- Яготинське (Яготинский маслозавод)
- Lactel (Лакталис)
- Селянське (Люстдорф)
- Галичина (Галичина ООО)
- Злагода (Приднепровский комбинат)
- Хуторок (Inmilkco)
- Бурьонка (Люстдорф)
- Білосвіт (Лакталис)
Чтобы понять, почему именно этим брендам люди отдали предпочтение, нужно изучить состав продукта и место, где его разливают.
Итак, возьмем первых 5 торговых марок молока одинаковой наивысшей жирности (3,2%-3,5%) и сравним их друг с другом.
Волошкове поле — это старейший и авторитетнейший молокозавод в Украине. Комбинат заработал в 1964 году в Черкассах и производил до 25 тонн продукции за смену.
Таким образом он обеспечивал молочной и кисломолочной продукцией сразу несколько областей. Сейчас, после модернизации, завод перерабатывает до 410 тонн молока за смену.
Компания популярна среди потребителей благодаря инновациям — представила на рынок серию молочных продуктов термостатного способа производства в стеклянных баночках, бутылках.
Состав: молоко коровье пастеризованное (нагретое до 60°C)
Жиры, г/100г — 3,5
Белки, г/100г — 2,8
Углеводы, г/100г — 4,7
Жирность,% — 3,5
Калорийность, ккал/100г — 62
Молокія — завод в Тернополе, выпускающий свою продукцию с 2002 года. В этом же году завод освоил новую технологию очистки и производства молока с йодированным белком.
В 2014 году на заводе была введена немецкая технология механической очистки молока с последующей пастеризацией при температуре 80 °C — Fresh Milk Technology. Это первый завод на территории Украины, который освоил эту технологию.
Состав: молоко коровье нормализованное (нормализация — процесс приведения молока к определенному проценту жирности). С сахаром.
Жиры, г/100г — 3,2
Белки, г/100г — 3,1
Углеводы, г/100г — 4,7 (из них 4,7 – сахара)
Жирность,% — 3,2
Калорийность, ккал/100г — 51
Яготинське — славится своим качеством. Представители молокозавода утверждают, что продукция производится без использования консервантов, из натурального коровьего молока, которое закупают у крупных фермерских хозяйств.
Состав: молоко коровье пастеризованное, обезжиренное (жирность 3,2% молоку придают на производстве)
Жиры, г/100г – 3,2 (из них 2,21-насыщенные)
Белки, г/100г — 2,8
Углеводы, г/100г — 4,7
Жирность,% — 3,2
Калорийность, ккал/100г — 59
Lactel — это бренд французской компании Lactalis, специализирующейся на органических молочных продуктах.
В 2010 году компания стала крупнейшим производителем молочной продукции в мире. Во время приема молока на молокозавод — проводят тестирование из десяти анализов. Продукт проходит двойную пастеризацию.
Состав: молоко коровье ультрапастеризованное (нагретое до температуры 135-150°C). С витамином D.
Жиры, г/100г — 3,2
Белки, г/100г — 3,0
Углеводы, г/100г — 4,5
Жирность,% — 3,2
Калорийность, ккал/100г — 58,8
Селянське — бренд крупной молочной компании Люстдорф. Производственная база в Винницкой области — Ильинецкий молочный завод.
Продукция изготавливается из молочного сырья экстра и высшего сорта. Поставляют ее из полусотни украинских фермерских хозяйств Винницкой, Хмельницкой, Житомирской и Черкасской областей.
Компания занимает второе место по продажам в категории Молоко.
Состав: молоко коровье нормализованное, ультрапастеризованное.
Жиры, г/100г — 3,2
Белки, г/100г — 2,8
Углеводы, г/100г — 4,7 (из них 4,7 – сахара)
Жирность,% — 3,2
Калорийность, ккал/100г — 58
Выводы:
Самый высокий уровень белка имеет Молокія, но там выявлены сахара. В молоке Селянське сахара тоже присутствуют, и продукт этой фирмы на производстве нагревался до высоких температур.
Яготинське — единственное молоко, которое сначала обезжирили, а потом снова насытили до 3,2%. Lactel — единственное молоко, производитель которого добавил в состав витамин D.
Молоко Волошкове поле оказалось наиболее калорийным среди всех представленных.
Под своим выбором пользователи Сети оставляли свои комментарии. Вот несколько из них:
— Дети уплетают кашу сваренную на молоке аж бегом. Качественное и вкусное молоко. У меня знакомая работает на заводе и хвалит производителя. (Алина)
— Мне очень нравится продукция Волошкове поле. Хорошее соотношение цена-качество, особенно продукции в стекле. Но и другие позиции очень вкусные и качественные. (Дмитрий)
— Нравится молоко Селянське, всегда из него хорошо готовить йогурты и другие кисломолочные продукты. Длительный срок хранения обеспечивается новыми техниками производства, а не его ненатуральностью. (Юлия)
— Молокія – самое вкусное молоко! Постоянно покупаю Казкове. Продукт не порошковый, натуральное молоко. (Татьяна)
— Лучшее молоко — это молоко в тетра-паках. Оно по крайней мере не скисает. Я за Бурьонку. (Дарья)
Результаты почти не отличаются от предыдущего, 2020 года. Впрочем, в прошлом году на первом месте была марка Яготинське, на втором – Галичина, и на третьем – Селянське.
Перспективы молочного рынка
Поголовье коров в Украине сокращается из года в год в среднем на 8%. Держать их невыгодно.
У фермера Юрия Тимошенко есть хозяйство под Киевом в селе Лука. До недавнего времени у него было полтысячи дойных коров, сейчас осталось 180.
— В этом году очень подорожали протеиновые корма, электроэнергия, затраты выросли. Мы не успеваем за этим. Соответственно — становится невыгодно этим заниматься, и люди просто сокращают фермы, — рассказывает Юрий Тимошенко.
Как следствие – украинское молоко становится дефицитом, поэтому производителям приходится химичить и добавлять растительные жиры или импортировать.
Вместе с тем растет цена на продукт. По данным Госстата, в декабре 2020-го отпускная цена молокозаводов за литр продукта была 25 грн 60 копеек.
В марте 2021-го она выросла до 26 грн. Цена на отечественное молоко кое-где увеличилась на 15%. И это не предел.
Эксперты прогнозируют подорожание до 25% к концу этого года.