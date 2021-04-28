Характеристика молочной продукции в украинских магазинах

Парное, цельное, пастеризованное, ультрапастеризованное, нормализованное, восстановленное, жирное, обезжиренное – ассортимент молочной продукции в украинских магазинах постоянно расширяется.

Мы далеки от времен простого выбора: обычное или шоколадное молоко. Сейчас так много вариантов, что можно и растеряться, в то время, когда нужно просто залить чем-то утром обычную овсянку или добавить в кофе.

Итак, какое молоко выбрать, сегодня будем разбираться.

Народный выбор

Большинство опрошенных покупателей, которых мы встретили в крупнейшем из столичных супермаркетов, выбирали коровье молоко 3,2% жирности. Оно содержит больше белка и имеет лучший вкус по сравнению с нежирным. Как результат, человек дольше чувствует себя сытым.

— Я всегда покупаю жирное молоко, оно хоть как-то мне нравится. Покупаю разные фирмы, но только украинские, — говорит покупатель Марина.

К слову, на полках много импортного молока, особенно из Польши.

За последние три года в Украине увеличились поставки молочной продукции из-за рубежа на 100%. Об этом сообщили в Ассоциации производителей молока в Украине.

Фортунато Гуадалупи — директор украинской молочной сети отмечает, из-за импорта продукции из Европы, в Украине уменьшается объём отечественного продукта, а вместе с этим и поголовье коров, как следствие — теряются рабочие места.

— Самый крупный игрок и угроза для украинского рынка – это производство Польши. Они в свое время смогли получить большое количество дотаций от Евросоюза и прошли хорошую модернизацию, — говорит Фортунато Гуадалупи.

Он добавляет, что в Украине происходит сокращение молочной базы. За год она уменьшилась на 4,2%.

Однако эксперты говорят, что у них нет оснований утверждать, что наша продукция хуже, чем в Европе, или наоборот.

Какое молоко лучше?

ВОЗ рекомендует начинать употреблять коровье молоко детям с двух лет, чтобы насытить организм питательными веществами, такими как кальций и витамин D – для укрепления костей.

Но у каждого человека свои особенности организма, поэтому какое молоко подходит для вас?

В каждом магазине есть жирное и обезжиренное молоко, но кто-то может и не знать, что означают эти термины. Когда молоко перерабатывается, жиры могут быть частично или полностью выведены.

Цельное молоко — это коровье молоко, которое не обезжиривали. Оно слегка густое, жирность 3,2%.

Молоко с пониженным содержанием жира – 2%

Обезжиренное молоко (нежирное) – вообще не содержит жира. Такая обработка уменьшает калории но немного меняет вкус продукта.

Молоко с уменьшенной жирностью и обезжиренное теряет свою пользу при переработке.

Большинство производителей добавляют туда специальные вещества, чтобы восстановить витамины и густоту. Эти составляющие на упаковке никогда не указывают.

Очень распространена практика молокозаводов создавать восстановленное молоко. Это смесь жидкости и сухого молока.

Вероятность использования этой технологии возрастает, когда надои у коров уменьшаются — а это осень и зима.

— Уменьшение молока в Украине действительно влияет на качество молока, которое мы видим на прилавках. Это заставляет производителей добавлять, например, не молочные жиры или делать из сухого молока, — говорит представитель Ассоциации животноводов Украины Ольга Лоза.

Ольга Лоза добавляет, что рынок фальсификата молочной продукции у нас развит. Если в составе молочного продукта растительного жира более 50%, то это молокоподобный товар – то есть имитация. А производитель этого часто не указывает. Такое легко проверить дома, говорит Ольга.

Нужно использовать йод. Взять молоко, налить в тарелочку, капнуть йод, и если молоко посинеет, значит там есть крахмал. Крахмал может быть из растительных только ингредиентов.

Без добавок и различных смесей молоко найти возможно.

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Например, на рынке, где продают продукт прямо из-под коровы. Такое молоко полезнее, чем переработанное на молокозаводе.

Оно богато Омега-3 жирными кислотами. Впрочем, базарное молоко может быть с сюрпризами, поскольку вы не знаете, проходили ли коровы надлежащий ветеринарный осмотр, есть ли прививка, нет ли у коровки, например, лейкоза или мастита.

В таком молоке иногда найдется и кишечная палочка, и другие микроорганизмы, потому что оно не проходило термообработку. На заводах же весь продукт ее проходит.

Бывает несколько видов термизации:

Пастеризованное

Топленое

Ультрапастеризованное

Стерелизованное

Пастеризованное и топленое молоко хранится при температуре -2 °C, — +4 °C. В пакетах из полиэтиленовой пленки — 3 суток. В пакетах из комбинированного материала, пластиковых бутылках — 7 суток.

Молоко ультрапастеризованное и стерелизованное хранят при температуре от 1 °C до 25 °C. Ультрапастеризованное – до 120 суток, стерелизованное — 90 суток.

Рейтинг молока 2021 года

В интернете на одном из независимых сайтов-опросников украинцы делились своим мнением, какое молоко они считают лучшим.

Итак, в топ-10 производителей молока, по мнению покупателей, вошли:

Волошкове поле (Первомайский МКК) Молокія (Тернопольский молокозавод) Яготинське (Яготинский маслозавод) Lactel (Лакталис) Селянське (Люстдорф) Галичина (Галичина ООО) Злагода (Приднепровский комбинат) Хуторок (Inmilkco) Бурьонка (Люстдорф) Білосвіт (Лакталис)

Чтобы понять, почему именно этим брендам люди отдали предпочтение, нужно изучить состав продукта и место, где его разливают.

Итак, возьмем первых 5 торговых марок молока одинаковой наивысшей жирности (3,2%-3,5%) и сравним их друг с другом.

Волошкове поле — это старейший и авторитетнейший молокозавод в Украине. Комбинат заработал в 1964 году в Черкассах и производил до 25 тонн продукции за смену.

Таким образом он обеспечивал молочной и кисломолочной продукцией сразу несколько областей. Сейчас, после модернизации, завод перерабатывает до 410 тонн молока за смену.

Компания популярна среди потребителей благодаря инновациям — представила на рынок серию молочных продуктов термостатного способа производства в стеклянных баночках, бутылках.

Состав: молоко коровье пастеризованное (нагретое до 60°C)

Жиры, г/100г — 3,5

Белки, г/100г — 2,8

Углеводы, г/100г — 4,7

Жирность,% — 3,5

Калорийность, ккал/100г — 62

Молокія — завод в Тернополе, выпускающий свою продукцию с 2002 года. В этом же году завод освоил новую технологию очистки и производства молока с йодированным белком.







Как выбрать молоко: характеристика молочной продукции на украинских полках / 2 фотографии

В 2014 году на заводе была введена немецкая технология механической очистки молока с последующей пастеризацией при температуре 80 °C — Fresh Milk Technology. Это первый завод на территории Украины, который освоил эту технологию.

Состав: молоко коровье нормализованное (нормализация — процесс приведения молока к определенному проценту жирности). С сахаром.

Жиры, г/100г — 3,2

Белки, г/100г — 3,1

Углеводы, г/100г — 4,7 (из них 4,7 – сахара)

Жирность,% — 3,2

Калорийность, ккал/100г — 51

Яготинське — славится своим качеством. Представители молокозавода утверждают, что продукция производится без использования консервантов, из натурального коровьего молока, которое закупают у крупных фермерских хозяйств.







Как выбрать молоко: характеристика молочной продукции на украинских полках / 2 фотографии

Состав: молоко коровье пастеризованное, обезжиренное (жирность 3,2% молоку придают на производстве)

Жиры, г/100г – 3,2 (из них 2,21-насыщенные)

Белки, г/100г — 2,8

Углеводы, г/100г — 4,7

Жирность,% — 3,2

Калорийность, ккал/100г — 59

Lactel — это бренд французской компании Lactalis, специализирующейся на органических молочных продуктах.







Как выбрать молоко: характеристика молочной продукции на украинских полках / 2 фотографии

В 2010 году компания стала крупнейшим производителем молочной продукции в мире. Во время приема молока на молокозавод — проводят тестирование из десяти анализов. Продукт проходит двойную пастеризацию.

Состав: молоко коровье ультрапастеризованное (нагретое до температуры 135-150°C). С витамином D.

Жиры, г/100г — 3,2

Белки, г/100г — 3,0

Углеводы, г/100г — 4,5

Жирность,% — 3,2

Калорийность, ккал/100г — 58,8

Селянське — бренд крупной молочной компании Люстдорф. Производственная база в Винницкой области — Ильинецкий молочный завод.

Продукция изготавливается из молочного сырья экстра и высшего сорта. Поставляют ее из полусотни украинских фермерских хозяйств Винницкой, Хмельницкой, Житомирской и Черкасской областей.







Как выбрать молоко: характеристика молочной продукции на украинских полках / 2 фотографии

Компания занимает второе место по продажам в категории Молоко.

Состав: молоко коровье нормализованное, ультрапастеризованное.

Жиры, г/100г — 3,2

Белки, г/100г — 2,8

Углеводы, г/100г — 4,7 (из них 4,7 – сахара)

Жирность,% — 3,2

Калорийность, ккал/100г — 58

Выводы:

Самый высокий уровень белка имеет Молокія, но там выявлены сахара. В молоке Селянське сахара тоже присутствуют, и продукт этой фирмы на производстве нагревался до высоких температур.

Яготинське — единственное молоко, которое сначала обезжирили, а потом снова насытили до 3,2%. Lactel — единственное молоко, производитель которого добавил в состав витамин D.

Молоко Волошкове поле оказалось наиболее калорийным среди всех представленных.

Под своим выбором пользователи Сети оставляли свои комментарии. Вот несколько из них:

— Дети уплетают кашу сваренную на молоке аж бегом. Качественное и вкусное молоко. У меня знакомая работает на заводе и хвалит производителя. (Алина)

— Мне очень нравится продукция Волошкове поле. Хорошее соотношение цена-качество, особенно продукции в стекле. Но и другие позиции очень вкусные и качественные. (Дмитрий)

— Нравится молоко Селянське, всегда из него хорошо готовить йогурты и другие кисломолочные продукты. Длительный срок хранения обеспечивается новыми техниками производства, а не его ненатуральностью. (Юлия)

— Молокія – самое вкусное молоко! Постоянно покупаю Казкове. Продукт не порошковый, натуральное молоко. (Татьяна)

— Лучшее молоко — это молоко в тетра-паках. Оно по крайней мере не скисает. Я за Бурьонку. (Дарья)

Результаты почти не отличаются от предыдущего, 2020 года. Впрочем, в прошлом году на первом месте была марка Яготинське, на втором – Галичина, и на третьем – Селянське.

Перспективы молочного рынка

Поголовье коров в Украине сокращается из года в год в среднем на 8%. Держать их невыгодно.

У фермера Юрия Тимошенко есть хозяйство под Киевом в селе Лука. До недавнего времени у него было полтысячи дойных коров, сейчас осталось 180.

— В этом году очень подорожали протеиновые корма, электроэнергия, затраты выросли. Мы не успеваем за этим. Соответственно — становится невыгодно этим заниматься, и люди просто сокращают фермы, — рассказывает Юрий Тимошенко.

Как следствие – украинское молоко становится дефицитом, поэтому производителям приходится химичить и добавлять растительные жиры или импортировать.

Вместе с тем растет цена на продукт. По данным Госстата, в декабре 2020-го отпускная цена молокозаводов за литр продукта была 25 грн 60 копеек.

В марте 2021-го она выросла до 26 грн. Цена на отечественное молоко кое-где увеличилась на 15%. И это не предел.

Эксперты прогнозируют подорожание до 25% к концу этого года.