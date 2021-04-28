Характеристика молочної продукції в українських магазинах

Парне, незбиране, пастеризоване, ультрапастеризоване, нормалізоване, відновлене, жирне, знежирене – асортимент молочної продукції в українських магазинах постійно розширюється.

Ми далекі від часів простого вибору: звичайне або шоколадне молоко. Адже зараз так багато варіантів, що можна і розгубитися, тоді як потрібно просто залити чимось зранку звичайну вівсянку або додати в каву.

Отже, яке молоко обрати, сьогодні будемо розбиратися.

Народний вибір

Більшість опитаних покупців, яких ми зустріли у найбільшому зі столичних супермаркетів, обирали коров’яче молоко 3,2% жирності. Воно містить більше білка та має ліпший смак від нежирного. Як результат, людина довше почувається ситою.

– Я завжди купую жирне молоко, воно хоч якось смакує мені. Купляю різні фірми, але тільки українські, – каже покупець Марина.

До слова, на полицях багато імпортного молока, особливо з Польщі.

За останні три роки в Україні поставки молочної продукції з-за кордону збільшилися на 100%. Про це повідомили в асоціації виробників молока в Україні.

Фортунато Гуадалупі, директор української молочної мережі зазначає, через імпорт продукції з Європи, в Україні зменшується вітчизняний продукт, а водночас – поголів’я корів. Як наслідок – втрачаються робочі місця.

– Найбільший гравець і загроза для українського ринку – це виробництво Польщі. Вони у свій час змогли отримати велику кількість дотацій від Євросоюзу і пройшли хорошу модернізацію, – каже Фортунато Гуадалупі.

Він додає, що в Україні відбувається скорочення молочної бази. За рік вона зменшилася на 4,2%.

Проте експерти кажуть, що в них немає підстав стверджувати, що наша продукція гірша за європейську чи навпаки.

Яке молоко краще?

ВООЗ рекомендує починати вживати коров’яче молоко дітям від двох років, щоб наситити організм поживними речовинами, такими як кальцій та вітамін D – для зміцнення кісток.

Але у кожної людини свої особливості організму. Тож яке саме молоко підходить для вас?

У кожному магазині є жирне і знежирене молоко, але хтось може і не знати, що означають ці терміни. Коли молоко переробляється, жири можуть бути частково або повністю виведені.

Незбиране молоко – це коров’яче молоко, яке не знежирювали. Воно трохи густе, жирність 3,2%.

Молоко зі зниженим вмістом жиру – 2%

Знежирене молоко (нежирне) – взагалі не містить жиру. Така обробка зменшує калорії але трохи змінює смак продукту.

Молоко зі зменшеною жирністю та знежирене втрачає свою користь під час переробки.

Більшість виробників додають туди спеціальні речовини, щоб відновити вітаміни та густоту. Ці складники на упаковці ніколи не зазначають.

Дуже поширена практика молокозаводів – створювати відновлене молоко. Це суміш рідини і сухого молока.

Імовірність використання цієї технології зростає, коли надої у корів зменшуються – а це осінь та зима.

– Зменшення молока в Україні справді впливає на якість молока, яке ми бачимо на прилавках. Це змушує виробників додавати, наприклад, не молочні жири або робити із сухого молока, – каже представник Асоціації тваринників України Ольга Лоза.

Ольга Лоза додає, що ринок фальсифікату молочної продукції у нас розвинений. Якщо у складі молочного продукту рослинного жиру більше ніж 50%, то це молокоподібний товар – тобто імітація. А виробник цього часто не зазначає. Таке легко перевірити вдома, каже Ольга.

Потрібно використати йод. Взяти молока налити в тарілочку, капнути йод, і якщо молоко посиніє, там є крохмаль. Крохмаль може бути лише з рослинних інгредієнтів.

Без добавок та різних сумішей молоко знайти можна.

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На ринку, де продають продукт одразу із-під корови. Таке молоко корисніше за перероблене на молокозаводі.

Воно багате Омега-3 жирними кислотами. Втім, базарне молоко може бути із сюрпризами. Адже ви не знаєте, чи проходили корови належний ветеринарний огляд, чи є щеплення, чи не має корівка, наприклад, лейкозу або маститу.

Тому в такому молоці інколи знайдеться кишкова паличка та інші мікроорганізми, бо воно не проходило термообробку. На заводах же весь продукт її проходить.

Буває кілька видів термізації:

Пастеризоване

Топлене

Ультрапастеризоване

Стерилізоване

Пастеризоване та топлене молоко зберігається за температури -2 °C — +4 °C. У пакетах із поліетиленової плівки – 3 доби. В пакетах із комбінованого матеріалу, пластикових пляшках – 7 діб.

Молоко ультрапастеризоване та стерилізоване зберігають за температури від 1 °C до 25 °C. Ультрапастеризоване – до 120 діб, стерилізоване – 90 діб.

Рейтинг молока 2021 року

В інтернеті на одному із незалежних сайтів для опитування українці ділилися своєю думкою, яке молоко вони вважають найкращим.

Отже, в топ-10 виробників молока, на думку покупців, увійшли:

Волошкове поле (Первомайський МКК) Молокія (Тернопільський молокозавод) Яготинське (Яготинський маслозавод) Lactel (Лакталіс) Селянське (Люстдорф) Галичина (ТОВ Галичина) Злагода (Придніпровський комбінат) Хуторок (Inmilkco) Бурьонка (Люстдорф) Білосвіт (Лакталіс)

Щоб зрозуміти, чому саме цим брендам люди надали перевагу, треба вивчити склад продукту та місце, де його розливають.

Отже, візьмемо перші п’ять торговельних марок молока однакової найвищої жирності (3,2%-3,5%) та порівняємо їх.

Волошкове поле – це найстаріший і найавторитетніший молокозавод в Україні. Комбінат розпочав роботу в 1964 році в Черкасах і виготовляв до 25 тон продукції за зміну.

Таким чином забезпечував молочною і кисломолочною продукцією одразу декілька областей. Зараз, після модернізації, завод переробляє до 410 тон молока за зміну.

Компанія популярна серед споживачів завдяки інноваціям – презентувала на ринок серію молочних продуктів термостатного способу виробництва в скляних слоїках, пляшках.

Склад: молоко коров’яче пастеризоване (нагріте до 60°C)

Жири, г/100г – 3,5

Білки, г/100г – 2,8

Вуглеводи, г/100г – 4,7

Жирність,% – 3,5

Калорійність, ккал/100г – 62

Молокія – завод у Тернополі, який випускає свою продукцію із 2002 року. Цього ж року завод опанував нову технологію очищення і виробництва молока із йодованим білком.







Як обрати молоко: характеристика молочної продукції на українських полицях / 2 фотографии

У 2014 році на заводі було запроваджено німецьку технологію механічного очищення молока з подальшою пастеризацією за температури 80 °C- Fresh Milk Technology. Це перший завод на території України, який освоїв цю технологію.

Склад: молоко коров’яче нормалізоване (нормалізація – процес приведення молока до певного відсотку жирності). Із цукром.

Жири, г/100г – 3,2

Білки, г/100г – 3,1

Вуглеводи, г/100г – 4,7 (з них 4,7 – цукри)

Жирність,% – 3,2

Калорійність, ккал/100г – 51

Яготинське – славиться своєю якістю. Представники молокозаводу стверджують, що продукцію виробляють без використання консервантів, із натурального коров’ячого молока, яке закуповують у великих фермерських господарств.







Як обрати молоко: характеристика молочної продукції на українських полицях / 2 фотографии

Склад: молоко коров’яче пастеризоване, знежирене (жирність 3,2% молоку додавали на виробництві)

Жири, г/100г – 3,2 (із них 2,21 – насичені)

Білки, г/100г – 2,8

Вуглеводи, г/100г – 4,7

Жирність,% – 3,2

Калорійність, ккал/100г – 59

Lactel – це бренд французької компанії Lactalis, що спеціалізується на органічних молочних продуктах.

У 2010 році компанія стала найбільшим виробником молочної продукції у світі. Під час приймання молока на молокозавод проводять тестування із десяти аналізів. Продукт проходить подвійну пастеризацію.







Як обрати молоко: характеристика молочної продукції на українських полицях / 2 фотографии

Склад: молоко коров’яче ультрапастеризоване (нагріте до температури 135-150°C). З вітаміном D.

Жири, г/100г – 3,2

Білки, г/100г – 3,0

Вуглеводи, г/100г – 4,5

Жирність,% – 3,2

Калорійність, ккал/100г – 58,8

Селянське – бренд великої молочної компанії Люстдорф. Виробнича база на Вінниччині – Іллінецький молочний завод.

Продукція виготовляється з молочної сировини екстра та вищого ґатунку. Постачають її із півсотні українських фермерських господарств Вінницької, Хмельницької, Житомирської та Черкаської областей.







Як обрати молоко: характеристика молочної продукції на українських полицях / 2 фотографии

Компанія посідає друге місце з продажу в категорії Молоко.

Склад: молоко коров’яче нормалізоване, ультрапастеризоване.

Жири, г/100г – 3,2

Білки, г/100г – 2,8

Вуглеводи, г/100г – 4,7 (із них 4,7 – цукри)

Жирність,% – 3,2

Калорійність, ккал/100г – 58

Висновок:

Найвищий рівень білка має Молокія, але там виявлено цукор. У Селянському цукор теж присутній, і молоко цієї фірми на виробництві нагрівали до високих температур.

Яготинське – єдине молоко, яке спочатку знежирили, а потім знову наситили до 3,2%. Lactel – єдине молоко, виробник якого додав до складу вітамін D.

Молоко від Волошкове поле виявилося найкалорійнішим серед усіх представників.

Під своїм вибором користувачі мережі лишали свої коментарі. Ось декілька із них:

– Діти уплітають кашу зварену на молоці Галичина, аж бігом. Якісне та смачне молоко. У мене знайома працює на заводі, то хвалить виробника. (Аліна)

– Мені дуже подобається продукція Волошкове поле. Гарне співвідношення ціна – якість, особливо продукції у склі. Але й інші позиції дуже смачні та якісні. (Дмитро)

– Подобається молоко Селянське, завжди з нього добре готувати йогурти й інші кисломолочні продукти. Тривалий термін зберігання забезпечується новими техніками виробництва, а не його ненатуральністю. (Юлія)

– Молокія – найсмачніше молоко! Постійно купую Казкове. Продукт не порошковий, натуральне молоко. (Тетяна)

– Найкраще молоко – це молоко у тетра-паках. Воно принаймні не скисає. Я за Бурьонку. (Дарина)

Результати майже не відрізняються від попереднього, 2020 року. Втім тогоріч на першому місці була марка Яготинське, на другому – Галичина, і на третьому – Селянське.

Перспективи молочного ринку

Поголів’я корів в Україні скорочується з року в рік у середньому на 8%. Тримати їх – невигідно.

У фермера Юрія Тимошенка є господарство під Києвом у селі Лука. Донедавна у нього було півтисячі дійних корів, зараз лишилося 180.

– Цього року дуже здорожчали протеїнові корми, електроенергія, затрати зросли. Ми не встигаємо за цим. Відповідно – стає невигідно цим займатися, і люди просто скорочують ферми, – розповідає Юрій Тимошенко.

Як наслідок – українське молоко стає дефіцитом, тож виробникам доводиться хімічити і додавати рослинні жири або імпортувати.

Водночас ціна на продукт зростає. За даними Держстату, у грудні 2020-го відпускна ціна молокозаводів за літр продукту становила 25 грн 60 копійок.

У березні 2021-го вона зросла до 26 грн. Ціна на вітчизняне молоко збільшилася подекуди на 15%. І це не межа.

Експерти прогнозують подорожчання на 25% до кінця цього року.