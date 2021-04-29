Чернобыльская зона отчуждения занимает 30 километров. Здесь везде новые дороги, но несколько десятков метров в сторону – и уже то, что до сих пор интересует тысячи людей.

Через 35 лет после аварии на АЭС, кроме туристов, зона притягивает к себе еще и искателей приключений. Чтобы сюда попасть, нужно специальное разрешение, но так называемым сталкерам закон не писан.

Дуга – вот что интересует экстремалов. Когда-то она была секретным объектом Советского Союза – должна была пеленговать вражеские самолеты и ракеты. Площадь – как несколько футбольных полей.

Вызывает интерес и Припять – заброшенный город атомщиков. Здесь все напоминает о советской эпохе. Любимые тропы сталкеров – заброшенные деревни. Чтобы добраться по ним до центра зоны отчуждения, может потребоваться не один день.

Они ищут квартиру, крыша которой не протекает, остаются в ней на несколько дней, стаскивая туда что-то полезное из соседних квартир.

Но эти искатели приключений часто пренебрегают главным. Чернобыль – это вовсе не романтика. Прежде всего, здесь опасная зона.

– Здесь много невидимых врагов. Это и радиация, и аварийность старых домов, которым уже почти полвека, – говорит гид Владимир Мороз.

Почти все 35 лет после аварии на Чернобыльской АЭС продолжается своеобразная борьба. Администрация и правоохранители вылавливают сталкеров.

По словам Андрея Небытова, главы полиции Киевщины, ежегодно здесь задерживают несколько сотен нелегальных туристов. Все потому, что ответственность за сталкерство в Украине символическая – штраф 340 гривен.

Иногда сталкеры ведут себя как мародеры. Выносят из Чернобыльской зоны предметы, которые могут представлять опасность. Например, иконы, посуда, игрушки.

– В Италии один турист открывает выставку чернобыльских артефактов. Как он туда попал и откуда их натаскал – вопрос, – удивляется Андрей Пляцко, первый заместитель председателя государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Недалеко от Припяти есть еще одно уникальное место. Город-призрак Орбита, который расположен на берегу Каневского водохранилища. Здесь должна была появиться Чигиринская АЭС.

Сейчас от нее остались лишь фундаменты реакторных зданий, гигантское стеклянное панно в здании администрации и труба высотой 140 метров.

Искатели приключений сюда попадают редко. Но есть те, кому путешествие по этим индустриальным пейзажам добавляет адреналина.

Вдохновиться заброшенным монументализмом можно и в столице. Сталинское метро – проект, вошедший в историю.

– Это комплекс оборонительных сооружений вокруг Киева, где должны быть и гражданские перевозки, и оборонные перевозки вокруг укрепленных районов, и артиллерийские поезда, – говорит краевед Валерий Лысенко.

Неожиданный и резкий конец этого тоннеля символизирует судьбу всех сталинских проектов. После войны они были признаны бесперспективными, а все силы брошены на построение метрополитена и мостов через Днепр.

Сталкеров и диггеров интересуют кессоны – входы в лабиринт, который должен был проходить под Днепром.

За пределами Киева также сохранились несколько сталинских объектов. Это так называемый Киевский укрепрайон. 226 метров сплошных коридоров. Бункер Гитлера по сравнению с этим – просто подвальчик в детском саду. Разветвлений здесь так много, что можно заблудиться.

– Здесь были проложены новые провода и новое электричество. Но нехорошие люди разворовали тут все, обрезали провода, все это выбросили, – говорит исследователь Андрей Швачко.

С годами эти объекты становятся более опасными. Единственный выход, говорят эксперты, нормально их законсервировать. Но на такие работы, как всегда, денег не хватает. Поэтому природа разрушает то, что нам оставила история.

Исторические места притягивают к себе словно магнитом и до сих пор хранят много секретов.

На ВДНХ открылась выставка Чернобыль

На ВДНХ открылась выставка Чернобыль. Путешествие, в которую входят семь блоков, посвященных Чернобыльской катастрофе. Среди них архивные фотографии и видеоматериалы, работы мировых художников, VR-путешествие в Чернобыль.

Также на выставке представлены материалы о том, как зона отчуждения живет сейчас. Однако посетить ее киевляне и гости столицы смогут только тогда, когда в городе снимут карантинные ограничения.