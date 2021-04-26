Чернобыль. Путешествие: на ВДНХ открылась выставка об аварии на ЧАЭС

На ВДНХ открылась выставка Чернобыль. Путешествие, в которую входят семь блоков, посвященных Чернобыльской катастрофе. Среди которых архивные фотографии и видеоматериалы, работы мировых художников, VR-путешествие в Чернобыль. Также на выставке представлены материалы о том, как Зона отчуждения живет сейчас. Однако посетить ее киевляне и гости столицы смогут только тогда, когда в городе снимут карантинные ограничения.

26 апреля выставку Чернобыль. Путешествие уже успели посетить президент Украины Владимир Зеленский и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси, который находится в Украине с визитом. Кстати, гендиректор МАГАТЭ посетил Украину впервые за 10 лет.

Один из блоков рассказывает о том, почему авария на АЭС сделала Чернобыль одним из важнейших мест для мировой науки и изучения роли атомной энергетики.

Также там есть блок Природа, демонстрирующий то, как радиоактивное излучение воздействует на флору, фауну и землю.

Кроме документальных материалов, на выставке представлены и работы художники об аварии на ЧАЭС, в частности украинской художницы Марии Примаченко. В блоке под названием Сегодня. Завтра продемонстрированы проекты о Чернобыле и концепции развития территории.

Выставка была создана по инициативе Офиса президента Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины совместно с Государственным агентством Украины по управлению зоной отчуждения, при поддержке Министерства культуры и информационной политики. Концепцией и реализацией проекта занималось агентство Gres Todorchuk.











Не только туризм, но и наука: на ВДНХ открылась выставка Чернобыль. Путешествие / 3 фотографии

Вальс 86

Известные украинские исполнители презентовали песню Вальс 86, посвященную 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы.

Трек Вальс 86 исполнили Алексей Потапенко, группа MOZGI, Сергей Бабкин, Надежда Дорофеева, Тарас Тополя, Алина Паш и Юлия Санина.