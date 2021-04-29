Гройсман: Агрессия Путина против Украины — это коронавирус, а вакцина — коалиция партнеров

Агрессия России против Украины сегодня напоминает коронавирус, который ежедневно мутирует и становится только более агрессивным. А “вакциной” против него может быть только широкая коалиция стран — на базе Большой семерки и при лидерстве Соединенных Штатов Америки.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил лидер политической партии Украинская стратегия Гройсмана Владимир Гройсман.

По его убеждению, сегодня мир стоит перед выбором: либо бандитизм и беспредел, либо порядок и закон. И именно Украина должна дать миру шанс определиться с выбором и сформировать мощный, дружный и болезненный ответ агрессору.

— Сейчас путинская агрессия — это коронавирус, который мутирует и становится более агрессивным. И это нужно осознать. Вакцина против вируса — консолидация наших партнеров. Это главная задача мировой дипломатии. Призываю президента Зеленского и властное большинство направить усилия на консолидацию наших партнеров. Ведь благодаря им и нашему войску, которое прочно стоит на своих позициях, Путин поиграл мышцами и заявил, что отводит войска. А все разговоры о встречах (Зеленского и Путина), поиски места — это потеря времени для Украины. А для нас время имеет ключевое значение, — отметил политик.

Как отметил Владимир Гройсман, Кремль пытается изо всех сил затянуть переговоры, чтобы выиграть себе возможность приспособиться — к санкциям, к ситуации в мире. В то же время украинцы получают похоронки и ежедневно несут потери.

— Мы имеем уникальный шанс мировой коалицией под лидерством президента США Джо Байдена, который лично включен в процесс и начинает демонстрировать лидерство, достичь результатов. Санкции должны быть скоординированными и агрессору должно быть больно. Дипломатическому корпусу нужно привлечь наших партнеров, страны Большой семерки — пригласить их в Украину, чтобы они выразили здесь свою поддержку. Это серьезная повестка дня. Консолидация мира имеет ключевое значение. Это и есть план действий, которым нужно заниматься, — добавил политик.

Накануне Владимир Гройсман также заявил, что в Украину нужно приглашать верных партнеров и тех, кто поддерживает нашу страну, а не врага Владимира Путина, который стоит у наших ворот и готов принести боль и страдания.

Также, по мнению политика, военная угроза со стороны России — реальная. Поэтому украинской власти нужно вырабатывать адекватные решения относительно возможной реакции.

Источник: Украина 24