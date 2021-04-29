Гройсман: Агресія Путіна проти України – це коронавірус, а вакцина – коаліція партнерів

Агресія Росії проти України сьогодні нагадує коронавірус, який щодня мутує і стає лише агресивнішим. Натомість “вакциною” проти нього може бути лише широка коаліція країн – на базі Великої сімки і за лідерства Сполучених Штатів Америки.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив лідер політичної партії Українська стратегія Гройсмана Володимир Гройсман.

На його переконання, сьогодні світ стоїть перед вибором: або бандитизм і беззаконня, або порядок і закон. І саме Україна має дати світу шанс визначитися з вибором і сформувати потужну, одностайну і болючу відповідь агресору.

– Зараз путінська агресія – це коронавірус, який мутує і стає агресивнішим. І це потрібно усвідомити. Вакцина проти вірусу – консолідація наших партнерів. Це головне завдання світової дипломатії. Закликаю президента Зеленського і владну більшість спрямувати зусилля на консолідацію наших партнерів. Адже завдяки їм і нашому війську, яке міцно стоїть на своїх позиціях, Путін пограв м’язами і заявив, що відводить війська. А всі розмови про зустрічі (Зеленського і Путіна), пошуки місця – це втрата часу для України. А для нас час має ключове значення, – зазначив політик.

Як наголосив Володимир Гройсман, Кремль намагається щосили затягнути перемовини, щоб виграти собі можливість пристосуватися – до санкцій, до ситуації в світі. Натомість українці отримують похоронки і щодня несуть втрати.

– Ми маємо унікальний шанс світовою коаліцією під лідерством президента США Джо Байдена, який особисто включений в процес і починає демонструвати лідерство, досягти результатів. Санкції мають бути скоординованими і агресору має бути боляче. Дипломатичному корпусу потрібно залучити наших партнерів, країни Великої сімки – запросити їх в Україну, щоб вони висловили тут свою підтримку. Це серйозний порядок денний. Консолідація світу має ключове значення. Це і є план дій, яким потрібно займатися, – додав політик.

Напередодні Володимир Гройсман також заявив, що в Україну потрібно запрошувати вірних партнерів і тих, хто підтримує нашу країну, а не ворога Володимира Путіна, який стоїть біля наших воріт і готовий принести біль та страждання.

Також, на думку політика, військова загроза з боку Росії – реальна. Тому українській владі потрібно виробляти адекватні рішення щодо ймовірної реакції.

Джерело: Україна 24