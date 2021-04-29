Заместитель гендиректора Укроборонпрома Мустафа Найем идет из концерна, поскольку его должность сократили. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Найем отметил, что решение о сокращении его должности было неожиданным и добавил, что его сотрудничество с концерном на этом этапе заканчивается.

— После очередной реорганизация мою должность сократили. Без объяснений. Не скрою, что для меня это решение было неожиданным. Однако наше сотрудничество с концерном на этом этапе заканчивается. Из уважения ко всей команде, этот пост будет моим единственным публичным комментарием, — написал он в соцсети.

Мустафа Найем занимал должность заместителя гендиректора государственного концерна Укрборонпром с ноября 2019 года. Он отвечал за направление связей с органами государственной власти и профильными неправительственными организациями и международными партнерами концерна.

С осени 2020 года Найем возглавлял направление работы с активами предприятий и мониторинга государственного оборонного заказа предприятий-участников концерна.

В январе прошлого года громким поводом для обсуждения была запрплата Найема. Тогда стало известно, что за декабрь 2020 года ему насчитали 486,5 тыс. грн.

Сам же Найем отмечал, что никогда не получал зарплаты в 300 тыс. грн. По его словам, это была одноразовая выплата нескольких премий и надбавок.

Фото: Мустафа Найем