Заступник гендиректора Укроборонпрому Мустафа Найєм йде з концерну, оскільки його посаду скоротили. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Найєм зазначив, що рішення про скорочення його посади було несподіваним і додав, що його співпраця з концерном на цьому етапі закінчується.

– Після чергової реорганізація мою посаду скоротили. Без пояснень. Не приховуватиму, що для мене це рішення було несподіваним. Проте наша співпраця з концерном на цьому етапі закінчується. З поваги до всієї команди, цей пост буде моїм єдиним публічним коментарем, – написав він у соцмережі.

Мустафа Найєм обіймав посаду заступника гендиректора державного концерну Укрборонпром з листопада 2019 року. Він відповідав за напрямок зв’язків з органами державної влади і профільними недержавними організаціями та міжнародними партнерами концерну.

З осені 2020 року Найєм очолював напрямок роботи з активами підприємств та моніторингу державного оборонного замовлення підприємств-учасників концерну.

У січні минулого року гучним приводом для обговорення була запрплата Найєма. Тоді стало відомо, що за грудень 2020 року йому нарахували 486,5 тис. грн.

Сам же Найєм зазначав, що ніколи не отримував зарплати у 300 тис. грн. За його словами, це була одноразова виплата декількох премій і надбавок.

Фото: Мустафа Найєм