Верховная Рада отменила обязательную отправку водителям или владельцам автомобилей оригинала постановления о привлечении к административной ответственности, если они уже уплатили штраф.

За принятие законопроекта №5058 во втором чтении и в целом 29 апреля проголосовали 305 народных депутатов.

Постановление будут направлять нарушителю заказным письмом с уведомлением только в случае, если он не уплатил штраф в течение 15 рабочих дней со дня его вынесения.

Необходимость такого нововведения авторы законопроекта объяснили тем, что до сих пор постановление об админправонарушениях все водители и владельцы автомобилей получали независимо от уплаты штрафа.

– В постановлении не отмечается, что штраф уже оплачен, поэтому некоторые граждане получают дополнительный стресс и оплачивают его еще раз, – говорится в объяснительной записке.

Кроме того, полицейские и уполномоченные от городов Украины инспекторы по парковке тратили немалые финансовые и трудовые ресурсы на печать и отправку оригинала постановления.

– Расходы только на печать и отправку административного постановления правонарушителю составили 51 грн 06 коп. (в частности стоимость печати – 9,06 грн, услуги АО Укрпочта – 42 грн).

Согласно Бюджетному кодексу на обслуживание системы фиксации нарушений ПДД направляется лишь 20% от суммы штрафа за правонарушение, зафиксированного в автоматическом режиме.

Большинство штрафов в настоящее время налагается за превышение скорости на 23-49 км/ч, то есть 255 грн. Но при оплате в первые 10 дней действует скидка 50%, поэтому реально оплачивается 127,50 грн, из которых на покрытие расходов Нацполиции идет 25,5 грн. Таким образом, расходы только на печать и отправку одного постановления на 25,56 грн превышают компенсацию из бюджета.

Общие расходы Департамента патрульной полиции на печать и отправку постановлений в 2020 году составила 60,4 млн грн. С января 2021 года расходы составляют уже 4,8 млн грн.

– Подавляющая часть этих расходов была ненужной и неэффективной, ведь большинство постановлений на момент отправления на почтовый адрес нарушителя уже была выполнена. Эти средства было бы гораздо целесообразнее потратить на меры обеспечения безопасности дорожного движения, – убеждены авторы законопроекта.

Новые штрафы за нарушение ПДД

С 17 марта в Украине вступил в силу закон, ужесточающий ответственность за нарушение водителями правил дорожного движения.

В частности, за вождение в нетрезвом состоянии в соответствии с новыми штрафами за нарушение ПДД придется заплатить 17 тыс. грн (ранее было 10 тыс.). Если же водителя поймают на нарушении второй раз, то штраф составит уже 34 тыс. грн.

За третье вождение в нетрезвом состоянии будут забирать водительские права на 10 лет и выписывать штраф в размере 51 тыс грн.

Повышены штрафы и за непристегнутый ремень безопасности и разговор по телефону до 510 грн. Если водитель оставил место ДТП, то вынужден будет уплатить от 255 до 3,4 тыс. грн. А вот за превышение скорости более чем на 50 км/ч штраф теперь составит 1,7 тыс.