Верховна Рада скасувала обов’язкове надсилання водіям або власникам автомобілів оригіналу постанови про притягнення до адміністративної відповідальності, якщо вони вже сплатили штраф.

За ухвалення законопроекту №5058 в другому читанні та в цілому 29 квітня проголосували 305 народних депутатів.

Постанову надсилатимуть порушнику рекомендованим листом із повідомленням лише у випадку, якщо він не сплатив штраф протягом 15 робочих днів із дня її винесення.

Необхідність такого нововведення автори законопроекту пояснили тим, що дотепер постанову про адмінправопорушення всі водії та власники автомобілів отримували незалежно від сплати штрафу.

– У постанові не зазначається, що штраф уже оплачено, тому деякі громадяни отримують додатковий стрес і оплачують її ще раз, – йдеться в пояснювальній записці законопроекту.

Крім того, поліцейські та уповноважені від міст України інспектори з паркування витрачали неабиякі фінансові та трудові ресурси на друк та надсилання оригіналу постанови.

– Так, витрати лише на друк та надсилання адміністративної постанови правопорушнику становили 51 грн 06 коп. (зокрема вартість друку – 9,06 грн, послуги АТ Укрпошта – 42 грн).

Згідно з Бюджетним кодексом на обслуговування системи фіксації порушень ПДР спрямовується лише 20% від суми штрафу за правопорушення, зафіксованого в автоматичному режимі.

Більшість штрафів нині накладається за перевищення швидкості на 23-49 км/г, тобто 255 грн. Але при оплаті в перші 10 днів діє знижка 50%, тому реально оплачується 127,50 грн, з яких на покриття витрат Нацполіції йде 25,5 грн. Таким чином, витрати лише на друк і надсилання однієї постанови на 25,56 грн перевищують компенсацію з бюджету.

Загальні витрати Департаменту патрульної поліції на друк та надсилання постанов у 2020 році становила 60,4 млн грн. За січень 2021 року витрати становлять вже 4,8 млн грн.

– Переважна частина цих витрат була непотрібною та неефективною, адже більшість постанов на момент відправлення на поштову адресу порушника вже була виконана. Ці кошти було б набагато доцільніше витратити на заходи забезпечення безпеки дорожнього руху, – переконані автори законопроекту.

Нові штрафи за порушення ПДР

Із 17 березня в Україні набув чинності закон, який посилює відповідальність за порушення водіями правил дорожнього руху.

Зокрема, за водіння в нетверезому стані відповідно до нових штрафів за порушення ПДР доведеться заплатити 17 тис. грн (раніше було 10 тис.). Якщо ж водія впіймають на порушенні вдруге, то штраф становитиме вже 34 тис. грн.

За третє зафіксоване водіння в нетверезому стані забиратимуть водійські права на 10 років і виписуватимуть штраф у розмірі 51 тис грн.

Підвищено штрафи й за непристебнутий пасок безпеки та розмову телефоном до 510 грн. Якщо водій залишив місце ДТП, то вимушений буде сплатити від 255 до 3,4 тис. грн. А от за перевищення швидкості на понад 50 км/год штраф тепер становитиме 1,7 тис.