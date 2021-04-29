Пасха 2021: в церковь пойдут 20% украинцев

Более 90% жители Украины планируют праздновать Пасху в 2021 году. В воскресенье, 2 мая, в церковь хотят пойти 20%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

92% украинцев планируют праздновать Пасху. 6% опрошенных не празднуют, а 2% еще не определились.

Пасхальные блюда планируют готовить 69% украинцев, молиться в семейном кругу — 25%, принимать гостей — 19%.

11% опрошенных хотят посетить кладбище 2 мая. 8% — поедут в гости в пределах своего города, 5% — собираются в гости за пределы своего города.

Желающих святить куличи больше всего на Западе страны 29%, во всех остальных регионах это количество несколько меньше: Юг — 19%, Центр — 15%, Восток — 12%. Пасхальную еду планируют святить 18% украинцев в возрасте 18-29 лет, в возрасте 40-49 лет — 19%, 50-59 лет и 60+ — 22%. Наименьший процент среди категории — 30-39 лет — 15%.

Наибольшее количество тех, кто планирует готовить пасхальные блюда в семье, также в западном регионе (73%); в центре и юге — 69%, на востоке — 63%.

Принимать гостей планируют 23% жителей западного региона, 19% — центрального, 16% — южного и 17% — жителей восточного региона.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2001 респондента, проживающего во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины — АР Крым, ОРДЛО.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.