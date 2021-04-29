Великдень 2021: до церкви підуть 20% українців

Понад 90% жителів України планують святкувати Великдень у 2021 році. У неділю, 2 травня, в церкву хочуть піти 20%.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

92% українців планують святкувати Великдень. 6% опитаних не святкують, а 2% – ще не визначилися.

Великодні страви планують готувати 69% українців, молитися в сімейному колі – 25%, приймати гостей – 19%.

11% опитаних хочуть відвідати кладовище 2 травня. 8% – поїдуть в гості в межах свого міста, 5% – збираються в гості за межі свого міста.

Охочих святити паски найбільше на Заході країни – 29%, у всіх інших регіонах ця кількість трохи менша: Південь – 19%, Центр – 15%, Схід – 12%. Великодню їжу планують святити 18% українців у віці 18-29 років, у віці 40-49 років – 19%, 50-59 років і 60+ – 22%. Найменший відсоток у категорії – 30-39 років – 15%.

Найбільша кількість тих, хто планує готувати великодні страви в сім’ї, також в західному регіоні (73%); в Центрі і на Півдні – 69%, на Сході – 63%.

Приймати гостей планують 23% жителів західного регіону, 19% – центрального, 16% – південного і 17% – жителів східного регіону.

Опитування проводили методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2 001 респондента, що проживає в усіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не входять території, тимчасово неконтрольовані владою України – АР Крим, окремі ОРДЛО

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Святкування Великодня 2021

2 травня, у день святкування Великодня 2021, в Україні не запроваджуватимуть додаткові карантинні обмеження. Але українці зобов’язані дотримуватись всіх правил безпеки.

Віряни зможуть відвідувати церкви тільки в масці. Окрім того, їм треба дотримуватись дистанції в 1,5 м. Для однієї люди в храмі має бути відведено 4 кв. м.

Також українцям радять дивитися великоднє богослужіння онлайн, а якщо вони все ж вирішать йти до церкви, то рекомендують робити це комусь одному із членів сім’ї, а не усім разом.