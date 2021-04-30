Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель оставляет свой пост.

Пока неизвестно, кто именно ее заменит.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на собственные источники.

— Скажу так: Юлия больше не будет спикером, решается, кто будет вместо нее. Возможно, она останется в пресс-службе на другой позиции, — отметил собеседник.

В комментарии Новому времени советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Юлия Мендель продолжает исполнять обязанности пресс-секретаря президента — временно, пока не закончится реорганизация коммуникационной работы Офиса президента.

По его словам, в Офисе приняли решение усилить некоторые коммуникационные направления, поэтому Юлия Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ.

— Юлия Владимировна имеет отличные связи в этом секторе медийного сообщества и сможет быть эффективной в качестве советника по международным коммуникациям, — отметил Подоляк.

Декларация Мендель

Согласно декларации Юлии Мендель, пресс-секретарь президента Юлия Мендель за прошлый год заработала 684 тыс. грн.

Кроме того, в начале декабря она приобрела автомобиль Suzuki Vitara 2020 выпуска за 605,9 тыс. грн.