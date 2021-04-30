Прес-секретар президента України Юлія Мендель залишає свою посаду.

Поки невідомо, хто саме її замінить.

Про це пише Українська правда з посиланням на власні джерела.

– Скажу так: Юлія більше не буде речником, вирішується, хто буде замість неї. Можливо, вона залишиться в прес-службі на іншій позиції, – зазначив співрозмовник.

У коментарі Новому времени радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Юлія Мендель продовжує виконувати обов’язки прес-секретаря президента – тимчасово, поки не закінчиться реорганізація комунікаційної роботи Офісу президента.

За його словами, в Офісі ухвалили рішення посилити деякі комунікаційні напрямки, тому Юлія Мендель зосередиться на роботі зі взаємодії з іноземними ЗМІ.

– Юлія Володимирівна має чудові зв’язки в цьому секторі медійного співтовариства і зможе бути ефективною в якості радника з міжнародних комунікацій, – зазначив Подоляк.

Декларація Мендель

Згідно з декларацією Юлії Мендель, прес-секретар президента України за минулий рік заробила 684 тис. грн.

Крім того, речниця глави держави на початку грудня придбала автомобіль Suzuki Vitara 2020 року випуску за 605,9 тис. грн.