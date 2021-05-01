Во сколько начинается служба на Пасху 2021

Служба на Пасху 2021 начинается еще с ночи субботы 1 мая.

Богослужение пройдет как в церквях, так и в онлайн-режиме из-за карантина, который ввели в связи с распространением коронавируса.

Так, трансляция службы от Православной церкви Украины начнется в полночь 2 мая, в Свято-Михайловском Златоверхом соборе. Богослужение возглавит митрополит Епифаний, а транслировать его будут телеканалы UA: ПЕРВЫЙ и UA: КРЫМ.

Украинская православная церковь начнет праздничное богослужение в 23.00 1 мая в Киево-Печерской лавре. Трансляцию можно будет посмотреть на YouTube канале Лавры.

Служба украинской греко-католической церкви в Патриаршем соборе Воскресения Христова начнется в 7.30 1 мая и продлится до 11.00, ее можно посмотреть на телеканалах UA: ПЕРВЫЙ и UA: КРЫМ

Во время службы нужно вести себя сдержанно и нельзя громко разговаривать. Если у вас есть маленькие дети, лучше оставьте их дома, так как в храме должно царить спокойствие.

Мобильный телефон также лучше оставить дома, чтобы не мешать другим верующим. Одежда тоже должна быть соответствующей — чистой, опрятной, но при этом закрывать руки и ноги, а женщины обязательно должны надеть на голову платок.

Где смотреть онлайн-трансляции

Если вы планируете встречать Пасху дома, но не поняли где можно посмотреть праздничную службу, Факты ICTV создали для вас специальный материал.

В нем мы также оставили все необходимые ссылки на онлайн-трансляции.