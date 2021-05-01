О котрій починається служба на Великдень 2021

Служба на Великдень 2021 починається ще з ночі суботи 1 травня.

Богослужіння відбуватиметься як у церквах, так і в онлайн-режимі через карантин, що запровадили у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Так, трансляція служби від Православної церкви України почнеться опівночі 2 травня, у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі. Богослужіння очолить митрополит Епіфаній, а транслюватимуть його телеканали UA: ПЕРШИЙ та UA: КРИМ.

Українська православна церква розпочне святкове богослужіння о 23.00 1 травня у Києво-Печерській лаврі. Трансляцію можна буде переглянути на YouTube каналі Лаври.

Служба української греко-католицької церкви у Патріаршому соборі Воскресіння Христового розпочнеться о 7.30 1 травня і триватиме до 11.00, її можна подивитись на телеканалах UA: ПЕРШИЙ та UA: КРИМ.

Під час служби потрібно вести себе стримано та не можна голосно розмовляти. Якщо у вас є маленькі діти, краще залиште їх вдома, адже у храмі має панувати спокій.

Мобільний телефон також краще залишити вдома, щоб не заважати іншим вірянам. Одяг теж має бути відповідним – чистим, охайним, але повинен закривати руки та ноги, а жінки обов’язково мають одягти на голову хустку.

Де дивитись онлайн-трансляції

Якщо ви плануєте зустрічати Великдень вдома, але не зрозуміли де можна подивитись святкову службу, Факти ICTV створили для вас спеціальний матеріал.

У ньому ми також залишили усі необхідні посилання на онлайн-трансляції.