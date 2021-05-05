Россия втягивает нас в кампанию по дискредитации вакцин — Степанов

Россия остается главным инициатором дезинформации о вакцинах от коронавируса, куда также хочет втянуть и Украину.

Об этом на своей странице в Facebook заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его мнению, все началось еще после начала использования вакцины компании AstraZeneca.

— Вспомните волну грязи, которой поливали AstraZeneca — связь между вакциной и тромбами не подтвердили, но весь мир поставили на уши. Главный автор фейков — Россия, которой не привыкать к массовому зомбированию населения. Благодаря этому она пытается протолкнуть собственный Спутник V.

Максим Степанов отметил, что российской вакцины от коронавируса в Украине не будет.

В то же время он призвал украинцев “быть умнее” и более детально изучать источники информации по распространению коронавируса и вакцинации.

Вакцинация в Украине

За прошедшие сутки в Украине было проведено всего 919 прививок от коронавируса.

Вакцинация проводилась 24 мобильными бригадами по иммунизации.

С начала кампании по вакцинации были привиты 756 022 украинца: в лист ожидания записались уже более полумиллиона граждан.

Подробнее о вакцинации в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Максим Степанов