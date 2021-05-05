Росія втягує нас в кампанію з дискредитації вакцин – Степанов

Росія залишається головним ініціатором дезінформації про вакцини від коронавірусу, куди також хоче втягнути і Україну.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

На його думку, все почалося ще після початку використання вакцини компанії AstraZeneca.

– Згадайте хвилю бруду, яким поливали AstraZeneca – зв’язок між вакциною і тромбами не підтвердили, але весь світ поставили на вуха. Головний автор фейків – Росія, якій не звикати до масового зомбування населення. Завдяки цьому вона намагається проштовхнути власний Спутник V.

Максим Степанов наголосив, що російської вакцини від коронавірусу в Україні не буде.

Водночас він закликав українців “бути розумнішими” і більш детально вивчати джерела інформації щодо поширення коронавірусу та вакцинації.

Вакцинація в Україні

За минулу добу в Україні було проведено лише 919 щеплень від коронавірусу.

Щеплення проводилось 24 мобільними бригадами з імунізації та 30 пунктами щеплення.

З початку кампанії з вакцинації було щеплено 756 022 українці: до листа очікування записалися вже понад півмільйона громадян.

Детальніше про вакцинацію в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Максим Степанов