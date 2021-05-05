Росія втягує нас в кампанію з дискредитації вакцин – Степанов

Росія залишається головним ініціатором дезінформації про вакцини від коронавірусу, куди також хоче втягнути і Україну.
Про це на своїй сторінці у Facebook заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
На його думку, все почалося ще після початку використання вакцини компанії AstraZeneca.
– Згадайте хвилю бруду, яким поливали AstraZeneca – зв’язок між вакциною і тромбами не підтвердили, але весь світ поставили на вуха. Головний автор фейків – Росія, якій не звикати до масового зомбування населення. Завдяки цьому вона намагається проштовхнути власний Спутник V.
Максим Степанов наголосив, що російської вакцини від коронавірусу в Україні не буде.
Водночас він закликав українців “бути розумнішими” і більш детально вивчати джерела інформації щодо поширення коронавірусу та вакцинації.
Вакцинація в Україні
За минулу добу в Україні було проведено лише 919 щеплень від коронавірусу.
Щеплення проводилось 24 мобільними бригадами з імунізації та 30 пунктами щеплення.
З початку кампанії з вакцинації було щеплено 756 022 українці: до листа очікування записалися вже понад півмільйона громадян.
Детальніше про вакцинацію в Україні читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Максим Степанов