В сети показали, как Большая стройка Зеленского защитит кольцевую Харькова от разрушений

Во время ремонта Харьковской окружной дороги, проходящей по программе президента Владимира Зеленского Большая стройка, применяется технология армирования асфальтобетона, которая значительно усиливает прочность и долговечность покрытия.

Об особенностях технологии сообщает Укравтодор на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

— Помещение арматуры (геосинтетических материалов) между слоями асфальтобетона минимизирует дефекты дорожного покрытия, повышает несущую способность и предотвращает возникновение трещин, — пишет Укравтодор.

На трассе М-03, являющейся частью окружной дороги, дорожники уже приступили к устройству армирующих геосинтетических материалов (АСМ) и георешетки из композитной арматуры.

Как объясняют в Укравтодоре, армирующий синтетический материал — это материал в виде геотекстиля или геокомпозита на основе полимеров, который используют для армирования слоев не жесткой дорожной одежды. Он предотвращает образование на дороге колей и трещин.

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Композитная арматура или композитные георешетки, которые также применяются в ходе восстановления окружной дороги, внешне похожи на стальную арматуру, но изготовлены из полимерных материалов. Эта арматура применяется для увеличения надежности бетонной прослойки.

По состоянию на конец апреля Укравтодор уже уложил 16 км первого слоя дорожного покрытия, а также отфрезеровал 33,2 км старого покрытия.

Весь проект реконструкции окружной дороги Харькова рассчитан на два года. За это время должно быть восстановлено 58 км, что составит две трети всей протяженности окружной. Стоимость проекта – 1,8 млрд грн.

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы Большая стройка Кирилл Тимошенко сообщил, что до Дня Независимости Украины должно быть закончено строительство Южного обхода Днепра, который станет первой в истории города объездной дорогой.

Большая стройка

28 апреля, в рамках программы Владимира Зеленского состоялось открытие 6-полосного моста европейского качества через Хаджибейский лиман в Одесской области.

Глава Укравтодора Александр Кубраков отметил, что строительство не просто успешно завершено — команда смогла опередить график на 15 месяцев.