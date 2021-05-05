У мережі показали, як Велике будівництво Зеленського захистить кільцеву Харкова від руйнувань

Під час ремонту Харківської окружної дороги, який проходить за програмою президента Володимира Зеленського Велике будівництво, застосовується технологія армування асфальтобетону, яка значно підсилює міцність і довговічність покриття.

Про особливості технології повідомляє Укравтодор на своїй офіційній сторінці у соціальні мережі Facebook.

— Укладання арматури (геосинтетичних матеріалів) між шарами асфальтобетону мінімізує дефекти дорожнього покриття, підвищує несну здатність і запобігає виникненню тріщин, – пише Укравтодор.

На трасі М-03, що є частиною кільцевої дороги, дорожники вже приступили до влаштування армуючих геосинтетичних матеріалів (АСМ) і георешітки з композитної арматури.

Як пояснюють в Укравтодорі, армуючий синтетичний матеріал – це матеріал у вигляді геотекстилю або геокомпозитів на основі полімерів, який використовують для армування шарів нежорсткого дорожнього одягу. Він запобігає утворенню на дорозі колій і тріщин.

Композитна арматура або композитні георешітки, які також застосовуються в ході відновлення кільцевої дороги, зовні схожі на сталеву арматуру, але виготовлені ​​з полімерних матеріалів. Ця арматура застосовується для збільшення надійності бетонного прошарку.

Станом на кінець квітня Укравтодор вже влаштував 16 км першого шару дорожнього покриття, а також відфрезерував 33,2 км старого покриття.

Весь проект реконструкції кільцевої дороги Харкова розрахований на два роки. За цей час має бути відновлено 58 км, що складе дві третини всієї протяжності кільцевої. Вартість проекту – 1,8 млрд грн.

Раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко повідомив, що до Дня Незалежності України має бути завершено будівництво Південного обходу Дніпра, який стане першою в історії міста об’їзною дорогою.

Велике будівництво

28 квітня, у рамках програми Володимира Зеленського відбулося відкриття 6-смугового мосту європейської якості через Хаджибейський лиман на Одещині.

Голова Укравтодору Олександр Кубраков зазначив, що будівництво не просто успішно завершено – команда змогла випередити графік на 15 місяців.