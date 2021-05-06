В сети показали, как Хаджибейский мост светится после Большой стройки

28 апреля 2021 года в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка открыли движение на известном долгострое Одесской области — мосту через Хаджибейский лиман.

В сети показали, как выглядит отремонтированный мост ночью. Фото поделилась пресс-служба Укравтодора.

Отмечается, что все 6 полос движения — 3 полосы в направлении Киева и 3 полосы в направлении Одессы уже полноценно функционируют.

— Комфортный проезд для автотранспорта обеспечен и днем, и ночью, — говорится в сообщении.

Служба отметила, что освещение на Хаджибейском мосту обеспечивают 68 опор: по 34 на каждой стороне.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы Большая стройка Кирилл Тимошенко также сообщил, что до конца 2023 будет восстановлена вся сеть (более 20 тыс. км) общегосударственных дорог.

Пробки на подъезде к Одессе отойдут в прошлое

В среду, 28 апреля, в Одесской области в рамках программы президента Владимира Зеленского состоялось открытие 6-полосного моста европейского качества через Хаджибейский лиман.

Теперь легендарные пробки на подъезде к Одессе отойдут в прошлое, сообщил заместитель главы Офиса президента, координатор программы Большая стройка Кирилл Тимошенко.