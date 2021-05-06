У мережі показали, як Хаджибейський міст світиться після Великого будівництва

28 квітня 2021 року в рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво відкрили рух на найвідомішому довгобуді Одещини — мості через Хаджибейський лиман.

В мережі показали, як виглядає відремонтований міст через Хаджибейський лиман вночі. Фото поділилась пресслужба Укравтодору.

Зазначається, що всі 6 смуг руху — 3 смуги у напрямку Києва та 3 смуги у напрямку Одеси вже повноцінно функціонують.

– Комфортний проїзд для автотранспорту забезпечено і вдень, і вночі, – йдеться у повідомленні.

Служба відмітила, що освітлення на Хаджибейскому мосту забезпечують 68 опор: по 34 на кожній стороні.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко також повідомив, що до кінця 2023 року буде відновлена вся мережа (більше 20 тис. км) загальнодержавних доріг.

Затори на під’їзді до Одеси відійдуть у минуле

У середу, 28 квітня, на Одещині в рамках програми президента Володимира Зеленського відбулося відкриття 6-смугового мосту європейської якості через Хаджибейський лиман.

Відтепер легендарні затори на під’їзді до Одеси відійдуть в минуле, повідомив заступник голови Офісу президента, координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко.