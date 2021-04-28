Система открытых данных: как добиться ремонта дороги в своем городе

Строительство дорог в Украине часто сопровождается коррупционными скандалами, так как ситуацию крайне трудно контролировать из-за непрозрачных тендеров и отсутствия детальной информации. Но с системой открытых данных она изменилась к лучшему.

Ранее информация о финансировании, закупке, виде ремонта и его исполнителях была закрыта, теперь государство обнародует данные о ремонтах дорог в открытом доступе.

Каждый может проверить, делали здесь ямочный ремонт или капитальный, есть ли средства на проведение дорожных работ и сколько их.

— Традиционно, эта отрасль была одна из самых непрозрачных в стране. Поэтому мы решили сделать эти данные доступными, простыми для сравнения и понимания, чтобы получить из них конкретную информацию, — рассказывает исполнительный директор проекта CoST Ukraine Святослав Абрамов.

Проект CoST не только предоставляет данные о закупках в дорожной сфере, но и учит правильно ими пользоваться. Координаторы CoST Ukraine помогут проверить, выделили ли средства на ремонт дороги, научат составить обращение, чтобы дорогу в вашем городе отремонтировали.

Так сделала и Алла Брагина из села Гута на Киевщине. С помощью координаторов CoST ей удалось выбить ямочный ремонт дороги на двух участках.

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Хотя после нескольких лет дорога снова нуждается в ремонте, Алла Брагина уже знает, как действовать.

Открытые данные способствуют подотчетности и прозрачности госорганов в дорожной сфере. Укравтодор поддерживает такую ​​прозрачность и обещает наказывать недобросовестных участников работ, ведь стратегически государство тоже заинтересована, чтобы общественность контролировала все процессы.

— Когда есть открытость — тогда есть и конкуренция. Действует доверие от общества к органам государственной власти, тогда все прозрачно и все можно увидеть, посчитать и самое важное, что с открытыми данными легко работать, — отмечает глава Укравтодора Александр Кубраков.

Большая стройка

28 апреля, в рамках программы Владимира Зеленского состоялось открытие 6-полосного моста европейского качества через Хаджибейский лиман в Одесской области.

Председатель Укравтодора Александр Кубраков отметил, строительство не просто успешно завершено, команда смогла опередить график на 15 месяцев.

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