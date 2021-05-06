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Факты / Украина / Общество
Владислава Ткаченко |

Большая стройка обхода Днепра в активной фазе: в сети показали масштаб работ

Велике будівництво Дніпро

В Днепре продолжается строительство первой в истории города объездной дороги, так называемого Южного обхода.

Работы проходят в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка и должны быть завершены ко Дню независимости Украины.

Юрий Голик в Facebook опубликовал фото с места строительства дороги.

Строительство объездной дороги было начато более десяти лет назад, но вскоре остановлено, из-за чего транзитные потоки вынуждены следовать через мегаполис.

Велике будівництво Дніпро

Прокладка объездной возобновилась только в 2018 году, а в 2020-м по программе Большая стройка работы вошли в активную фазу.

В настоящее время основные работы проходят на перекрестке Запорожского шоссе и улицы Аэропортовской. Здесь сооружается транспортная развязка, для которой уже установлены 44 буронабивных столба.

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После завершения этих работ дорожники смогут приступить к бетонированию ростверков опор путепровода.

Будущая развязка будет расположена на пересечении с автомобильной дорогой Н-08 на подъезде к аэропорту Днепра. Она позволит направить движение транзитного транспорта за пределы областного центра.

Велике будівництво Дніпро

Как ранее уже сообщалось, строительство Северного обхода Днепра будет начато уже в этом году.

Результат Большой стройки в Одесской области

28 апреля 2021 года в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка открыли движение на известном долгострое Одесской областимосту через Хаджибейский лиман.

Все шесть полос движения — три полосы в направлении Киева и три полосы в направлении Одессы, — уже полноценно функционируют.

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