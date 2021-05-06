У Дніпрі триває будівництво першої в історії міста об’їзної дороги, так званого Південного обходу.

Роботи здійснені в рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво і мають бути завершені до Дня незалежності України.

Юрій Голик у Facebook опублікував фото з місця будівництва дороги.

Будівництво об’їзної дороги було розпочате більше десяти років тому, але невдовзі зупинене, через що транзитні потоки змушені слідувати через мегаполіс.

Прокладання об’їзної відновилося тільки в 2018 році, а в 2020-му за програмою Велике будівництво роботи увійшли в активну фазу.

Наразі основні роботи тривають на перехресті Запорізького шосе і вулиці Аеропортівської. Тут споруджується транспортна розв’язка, для якої вже встановлено 44 буронабивні стовпи.

Після завершення цих робіт дорожники зможуть взятися до бетонування ростверків опор шляхопроводу.

Майбутня розв’язка буде розташована на перетині з автомобільною дорогою Н-08 на під’їзді до аеропорту Дніпра. Вона дозволить спрямувати рух транзитного транспорту за межі обласного центру.

Як раніше вже повідомлялося, будівництво Північного обходу Дніпра буде розпочате вже цього року.

Результат Великого будівництва на Одещині

28 квітня 2021 року в рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво відкрили рух на найвідомішому довгобуді Одещини — мості через Хаджибейський лиман.

Всі шість смуг руху — три смуги у напрямку Києва та три смуги у напрямку Одеси, — вже повноцінно функціонують.