ПриватБанк в третьем месяце весны 2021 года будет работать полноценно в будние дни. Однако 8-10 мая, из-за праздников, все банковские отделения — закрыты. Только в субботу будет работать несколько дежурных отделений.
Пользоваться услугами ПриватБанка можно будет только на онлайн-платформе или в приложении.
Все банковские операции, которые люди выполнят в период с 8 по 10 мая, будут отображаться датой следующего рабочего дня, то есть 11 мая.
В частности, в субботу, 8 мая, государственный выходной по случаю Дня памяти и примирения, а 9 мая — День победы. Так как праздник выпадает на воскресенье, то выходной переносится на следующий день, 10 мая.
График работы ПриватБанка на майские праздники:
- 5-7 мая — рабочие дни;
- 8-10 — выходные дни;
- с 11 мая — работа в обычном режиме
Календарь государственных праздников на 2021 год
Календарь праздников на 2021 год в Украине насыщен. В целом украинцы будут работать 250 календарных дней, а отдыхать — 115.
В календаре на 2021 год есть более десятка официальных праздничных дней. В частности, это День независимости — 24 августа и Рождество Христово — 25 декабря.
Детальный календарь государственных праздников 2021 — смотрите на Фактах ICTV.
Фото: ПриватБанк