ПриватБанк в третьем месяце весны 2021 года будет работать полноценно в будние дни. Однако 8-10 мая, из-за праздников, все банковские отделения — закрыты. Только в субботу будет работать несколько дежурных отделений.

Пользоваться услугами ПриватБанка можно будет только на онлайн-платформе или в приложении.

Все банковские операции, которые люди выполнят в период с 8 по 10 мая, будут отображаться датой следующего рабочего дня, то есть 11 мая.

В частности, в субботу, 8 мая, государственный выходной по случаю Дня памяти и примирения, а 9 мая — День победы. Так как праздник выпадает на воскресенье, то выходной переносится на следующий день, 10 мая.

График работы ПриватБанка на майские праздники:

5-7 мая — рабочие дни;

8-10 — выходные дни;

с 11 мая — работа в обычном режиме

Календарь государственных праздников на 2021 год

Календарь праздников на 2021 год в Украине насыщен. В целом украинцы будут работать 250 календарных дней, а отдыхать — 115.

В календаре на 2021 год есть более десятка официальных праздничных дней. В частности, это День независимости — 24 августа и Рождество Христово — 25 декабря.

Детальный календарь государственных праздников 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

Фото: ПриватБанк