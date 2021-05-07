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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Як працюватиме ПриватБанк на травневі свята – графік

ПриватБанк

ПриватБанк у третьому місяці весни 2021 року працюватиме повноцінно в будні дні. Однак 8-10 травня, через державні свята, усі банківські відділення – закриті. Лише в суботу працюватиме кілька чергових відділень.

Користуватися послугами ПриватБанку можна буде лише на онлайн-платформі або ж у застосунку.

Усі банківські операції, які люди виконуватимуть у період з 8 до 10 травня, відображатимуться датою наступного робочого дня, тобто 11 травня.

Зокрема, у суботу, 8 травня, державний вихідний з приводу Дня пам’яті та примирення, а 9 травня – День перемоги. Так як свято випадає на неділю, то вихідний переноситься на наступний день, 10 травня.

Графік роботи Приватбанку на травневі свята:

  • 5-7 травня – робочі дні;
  • 8-10 – вихідні дні;
  • з 11 травня – робота у звичайному режимі
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Календар державних свят

Календар свят на 2021 рік в Україні насичений. Загалом українці працюватимуть 250 календарних днів, а відпочиватимуть – 115.

У календарі на 2021 рік є понад десяток офіційних святкових днів. Зокрема, це День незалежності – 24 серпня та Різдво Христове – 25 грудня.

Детальний календар державних свят 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: ПриватБанк

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