В Украине День памяти и примирения празднуют 8 мая с 2015 года. Этот день посвящен памяти жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов. А вот 9 мая празднуют День победы над нацизмом, в то время как в Европе все же больше предпочитают отмечать 8 мая.

Почему дата 8 мая является более правильной и когда на самом деле закончилась Вторая мировая война? Разобраться Фактам ICTV помог кандидат исторических наук Александр Алферов.

Хронологические рамки

Нужно помнить о том, что Вторая мировая война длилась не с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года, а с 1 сентября 1939 по сентябрь 1945. Мы должны осознавать то, что хронологические рамки Второй мировой были построены в идеологических измерениях Советского Союза.

Что для Вас 8-9 мая и нужны ли выходные? Это дни памяти жертв войны

Это просто выходные, которые можно провести с семьей

Это памятные даты, но выходные не нужны

Это прошлое. Нужно отменить праздник Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Вторая мировая началась для Украины 1 сентября 1939 года, когда Германское государство напало на Польшу, в составе которой находились западные области сегодняшней Украины. А 17 сентября 1939 года войска Советского Союза, согласно договоренности с Адольфом Гитлером, так же атаковали Польшу, чем сделали невозможным ее оборону. Так была начата Вторая мировая война.

Завершение войны

На самом деле Вторая мировая война закончилась с капитуляцией Японии в сентябре 1945 года. Это была последняя воюющая сторона, которая до того времени не прекращала военных действий.

8 мая 1945 года



Если же мы берем европейский театр действий, то, конечно, война закончилась 8 мая 1945 года, когда Германия официально объявила о капитуляции. Однако Германия, понимая абсолютную невозможность каких-либо дальнейших переговоров с Советским Союзом, хотела капитулировать именно перед союзниками, а не перед СССР. Что и произошло 7 мая и привело к огромному дипломатическому скандалу.

Советское правительство настояло на перекапитуляции, которая состоялась около полуночи 8 мая. А 9 мая возникло от того, что в Москве наступило уже 9-ое число.

Хотя все имеет и другое объяснение. Германия боялась капитулировать перед Советским Союзом, потому что этим она могла дать старт для невероятной агрессии последнего, и она хотела капитулировать в пользу Запада, Британии и Америки, которые имели уцелевшие правительства.

И эта капитуляция вызвала огромную агрессию со стороны советской оккупационной власти в Берлине. Поэтому именно с 7 числа капитуляцию перенесли на 8, а в СССР она была объявлена 9 мая.

Потому Западная Европа 8 мая 1945 уже праздновала победу, когда наши сведения фронта за 8 мая еще велись как боевой день, хотя Германия не воевала уже несколько дней, не считая отдельные уличные бои.

День памяти

8 мая европейцы отмечают не День победы. Они отмечают День памяти тех, кто погиб на фронте Второй мировой войны.

Европейцы прекрасно понимают, что немецкие солдаты были просто солдатами, которые выполняли свою роль.

В этой войне приняла участие 61 страна.

Европа признает, что эта война была спровоцирована не нациями, не народами, а правительствами. Именно поэтому после Второй мировой войны вся Европа работала на развитие Германии. Был так называемый План Маршалла по реставрации Германии.

День победы

9 мая было сакральной датой для Советского Союза. Ведь эта дата — о победе, а историю пишут победители.

Во время Второй мировой войны победителями также было совершено много военных преступлений, однако они не понесли за это ответственности.

Поэтому люди коммунистической идеологии вспоминают о своей победе над другими, тем самым скрывая преступления, которые они совершили.

Сегодня Украина однозначно должна присоединиться к дням памяти тех, кто погиб на фронте Второй мировой войны, а именно — 8 мая.

— В общем, когда мы решаем, отмечать нам 8 или 9 мая, вопрос надо ставить так: мы вспоминаем о жертвах этой войны и недопустимости следующей войны, или мы хотим вспоминать победу страны, которая нас поработила, и через упоминание этой победы на самом деле прятать преступления, в которых был задействован коммунистический режим? — убежден Александр Алферов.

— На сегодня празднование 9 мая превратилось в фарс из-за представителей коммунистической идеологии и православных московских прихожан, которые теперь под иконами Сталина просто собирают шабаш.

Дата 9 мая на самом деле является ничем иным, как одним из последних ключей к воротам под названием “русский мир”.

То есть нам сегодня нужно понять, что день гибели дедов и прадедов не должен праздноваться. Вместо этого нужно чтить память всех тех, кто погиб. Потому что каждый воин, который воевал — исполнял свой долг перед своей страной.

День памяти и примирения или День победы над нацизмом

Последний опрос, который проведен Фондом Демократических инициатив им. Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии показал, что 41% украинцев за то, чтобы праздновать День памяти и примирения и День победы над нацизмом.

31% украинцев считает, что нужно праздновать только День победы, 9% поддерживают идею отмечать только День памяти и примирения. 10% опрошенных неважно.