41% украинцев за празднование и Дня памяти, и Дня победы

41% украинцев поддерживают празднования и Дня памяти и примирения (8 мая), и Дня победы над нацизмом (9 мая).

Об этом свидетельствуют данные соцопроса Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии.

В то же время 31% гражданин Украины считает, что государство должно отмечать только День победы.

Между тем около 9% — поддерживают идею отмечать только День памяти и примирения, еще 10% опрошенным — неважно.

В частности, празднование лишь 8 мая больше поддерживают на Западе (22%). А вот за празднования 9 мая выступают больше в восточных (42%) и южных (48%) областях.

По данным соцопроса, люди все возрастов, а также электорат всех партий поддерживают празднования двух памятных дней, кроме людей старших 60 лет и партии Оппозиционная платформа — за жизнь.

Кроме того, за празднование обеих дат выступают сторонники вступления Украины в ЕС. Однако те, кто против интеграции, считают уместным праздновать только День победы.

Всеукраинский опрос День победы и его место в исторической памяти украинцев: какой смысл граждане вкладывают в эту дату? провел Фонд Демократические инициативы им. Илька Кучерива с 22 по 29 апреля во всех регионах Украины, кроме оккупированной территории Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Опросили 2 021 респондента. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Афиша мероприятий в Киеве на памятные дни

8-9 мая Киев будет отмечать День памяти и примирения, а также День победы.

В эти дни местные власти запланировали церемонии возложения цветов, тематические выставки, а также встречи с ветеранами боевых действий.

Детальный план мероприятий на памятные дни в Киеве — смотрите в материале Фактов ICTV.

Источник: Фонд Демократические инициативы им. Илька Кучерива