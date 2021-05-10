Стартовал второй этап конкурса Наша громада: голосование за лучшие проекты

10 мая началось голосование и отбор 26 финалистов конкурса Наша громада. Голосование избирателей продлится с 00.01 10 мая до 23.59 31 мая.

В финал конкурса пройдут 13 общин, проекты которых получат наибольшую поддержку по результатам интернет-голосования, и 13 ТГ, которые будут иметь самые высокие баллы по результатам голосования экспертного жюри.

В соответствии с Правилами конкурса, избирателем может быть человек, достигший 14-летнего возраста, и который имеет вид на жительство на территории Украины. Голосовать можно с любого уголка страны, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

Жители общины могут голосовать не только за проект своей общины, а также поддерживать и другие проекты. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте otg.fakty.com.ua через электронную почту или страницу в Facebook.

Голосование защищено от накруток ботами, а голоса обновляются при каждом открытии страницы общины, но не чаще, чем один раз в 1 минуту.

В конкурсе принимают участие территориальные общины с разным количеством жителей, а следовательно, имеют разный потенциал привлечения избирателей к голосованию среди своих жителей. Чтобы обеспечить равенство, для каждой общины рассчитывается уровень поддержки, который определяется по формуле:

Уровень поддержки участника = (Количество голосов избирателей за проект общины/Количество жителей общины-участника) х 100%

Каждый избиратель может проголосовать пять раз за различные проекты. По результатам первого этапа, всего заявок подали 289 общин, из них шесть не прошли отбор. Итак, допущено 283 общины, которые проходят к этапу голосования.

Больше всего заявок общины прислали по следующим направлениям: туризм — 78, культура — 47, экология — 31, привлечение молодежи — 27, медицина и коммунальная сфера — по 16, инклюзия, развитие предпринимательства и образование — по 11, инициатива для людей почтенного возраста — 10, а лидерство женщин — 2 заявки.

На первом месте по количеству полученных заявок по типу общины стоит городская (96), на втором, с разрывом в одну анкету — сельская (95) и на последнем — поселковый (92). Больше информации вы можете прочитать здесь.

Фото: Наша громада