Стартував другий етап конкурсу Наша громада: голосування за найкращі проекти

10 травня розпочалося голосування та відбір 26 фіналістів конкурсу Наша громада. Голосування виборців триватиме з 00.01 10 травня до 23.59 31 травня.

У фінал конкурсу пройдуть 13 громад, проекти яких отримають найбільшу підтримку за результатами інтернет-голосування, та 13 ТГ, які матимуть найвищі бали за результатами голосування експертного журі.

Відповідно до Правил конкурсу, виборцем може бути людина, якій виповнилося 14 років, і яка має посвідку на проживання на території України. Голосувати можна з будь-якого куточку країни, окрім тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

Жителі громади можуть голосувати не лише за проект своєї громади, а підтримувати й інші проекти. Для цього необхідно зареєструватись на сайті otg.fakty.com.ua через електронну пошту або сторінку у Facebook.

Голосування захищене від накруток ботами, а голоси оновлюються при кожному відкритті сторінки громади, але не частіше, ніж один раз на 1 хвилину.

У конкурсі беруть участь територіальні громади з різною кількістю жителів, а отже, мають різний потенціал залучення виборців до голосування з-поміж своїх мешканців. Щоб забезпечити рівність, для кожної громади розраховується рівень підтримки, який визначається за такою формулою:

Рівень підтримки учасника = (Кількість голосів виборців за проект громади/Кількість жителів громади-учасника) Х 100%

Кожен виборець може проголосувати п’ять разів за різні проекти. За результатом першого етапу, усього заявок подали 289 громад, з них шість не пройшли відбір. Отже, допущено 283 громади, які проходять до етапу голосування.

Найбільше заявок громади надіслали за такими напрямами: туризм – 78, культура – 47, екологія – 31, залучення молоді – 27, медицина та комунальна сфера – по 16, інклюзія, розвиток підприємництва та освіта – по 11, ініціатива для людей поважного віку – 10, а лідерство жінок – 2 заявки.

На першому місці за кількістю отриманих заявок за типом громади стоїть міська (96), на другому, з розривом в одну анкету – сільська (95) і на останньому – селищна (92). Більше інформації ви можете прочитати тут.

Фото: Наша громада