Всемирный банк поможет Украине с проведением вакцинации против коронавируса, он утвердил проект помощи на сумму $90 млн.
Деньги будут направлены на закупку вакцин для страны.
— Новый заем Всемирного банка поможет Украине в проведении вакцинации и закупке вакцин, в частности и в рамках глобальной инициативы COVAX, — заявил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.
Кроме того, ресурсы направят на улучшение инфраструктуры, условия хранения вакцин.
Также в планах — организация предоставления услуг, возмещение расходов на вакцинацию, расширение возможностей для тестирования, усиление IT-системы и проведение кампании по повышению осведомленности населения о вакцинации.
Вакцинация против коронавируса
С февраля 2021 года в Украине продолжается иммунизация против коронавируса.
Однако в стране фиксируется нехватка вещества.
Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.
Источник: Тhe World Bank