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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Всемирный банк утвердил проект помощи Украине на суму $90 млн — куда пойдут деньги

вакцинація дитина

Всемирный банк поможет Украине с проведением вакцинации против коронавируса, он утвердил проект помощи на сумму $90 млн.

Деньги будут направлены на закупку вакцин для страны.

— Новый заем Всемирного банка поможет Украине в проведении вакцинации и закупке вакцин, в частности и в рамках глобальной инициативы COVAX, — заявил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

Кроме того, ресурсы направят на улучшение инфраструктуры, условия хранения вакцин.

Также в планах — организация предоставления услуг, возмещение расходов на вакцинацию, расширение возможностей для тестирования, усиление IT-системы и проведение кампании по повышению осведомленности населения о вакцинации.

Вакцинация против коронавируса

С февраля 2021 года в Украине продолжается иммунизация против коронавируса.

Однако в стране фиксируется нехватка вещества.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Тhe World Bank

Фото: Depositphotos

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