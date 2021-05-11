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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Всесвітній банк затвердив проект допомоги Україні на суму $90 млн – куди підуть гроші

вакцинація дитина

Всесвітній банк допоможе Україні з проведенням вакцинації проти коронавірусу, він затвердив проект допомоги на суму $90 млн.

Гроші будуть спрямовані на закупівлю вакцин для країни.

– Нова позика Світового банку допоможе Україні у проведенні вакцинації і закупівлі вакцин, зокрема і у межах глобальної ініціативи COVAX, – заявив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

Крім того, ресурси направлять на поліпшення інфраструктури, умови зберігання вакцин.

Також у планах – організація надання послуг, відшкодування витрат за вакцинацію, розширення можливостей для тестування, посилення IT-системи та проведення кампанії з підвищення обізнаності населення про вакцинацію.

Вакцинація проти коронавірусу

З лютого 2021 року в Україні триває імунізація проти коронавірусу.

Однак у країні фіксується нестача речовини.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Тhe World Bank

Фото: Depositphotos

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