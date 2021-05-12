К сожалению, это стоит признать: Таран об агрессии РФ и ее влиянии на Беларусь

Россия ради дестабилизации ситуации в Европе создает вокруг себя замороженные конфликты, а также пытается окончательно закрепить свое влияние на Беларусь.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран во время своего выступления в рамках Всеукраинского форума Украина 30. Безопасность страны.

По его словам, среди глобальных угроз для Украины: разрушение системы международной безопасности, усиление борьбы за природные ресурсы, обострение конфликтов, возникновение чрезвычайных ситуаций, распространение оружия массового поражения.

Министр подчеркнул, что это создает условия для втягивания нашего государства в конфликты других стран.

— На региональном уровне мы должны учесть дестабилизацию ситуации на Балканах, в Балтийском и Черноморском регионах, на Кавказе, в Восточной Европе в результате агрессивных действий со стороны РФ. Как мы видим, Россия осуществляет широкомасштабное наступление по всем направлениям, — отметил Таран.

Он добавил, что также следует учитывать конфликты, которые Россия провоцирует на постсоветском пространстве.

— Кроме того, нельзя не учитывать временную оккупацию части Грузии и Украины, милитаризацию оккупированного Крыма, препятствование свободному судоходству в Черном и Азовском морях и попытки окончательно закрепить, к сожалению, это стоит признать, Республику Беларусь в сфере своего политического и экономического влияния, — отметил Андрей Таран.

Также он напомнил и о замороженным конфликте на Приднестровье.

В последнее время мы видели, что наращиваются наступательные группировки и разворачивается новое ракетное оружие. Масштабные учения на западных границах и в Крыму. Такая политика Кремля угрожает безопасности Украины и других государств Балтийского и Черноморского регионов, — отметил министр обороны.