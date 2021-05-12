На жаль, це варто визнати: Таран про агресію РФ та її вплив на Білорусь

Росія заради дестабілізації ситуації у Європі створює навколо себе заморожені конфлікти, а також намагається остаточно закріпити свій вплив на Білорусь.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран під час свого виступу в рамках Всеукраїнського форуму Україна 30. Безпека країни.

За його словами, серед глобальних загроз для України: руйнування системи міжнародної безпеки, посилення боротьби за природні ресурси, загострення конфліктів, виникнення надзвичайних ситуацій, розповсюдження зброї масового ураження.

Міністр підкреслив, що це створює умови для втягування нашої держави у конфлікти інших країн.

– На регіональному рівні ми маємо врахувати дестабілізацію ситуації на Балканах, у Балтійському та Чорноморському регіонах, на Кавказі, у Східній Європі внаслідок агресивних дій з боку РФ. Як ми бачимо, Росія здійснює широкомасштабний наступ у всіх напрямах, – зазначив Таран.

Він додав, що також варто враховувати конфлікти, які Росія створює на пострадянському просторі.

– Крім того, не можна не враховувати тимчасову окупацію частини Грузії та України, мілітаризацію окупованого Криму, перешкоджання вільному судноплавству у Чорному та Азовському морях та намагання остаточно закріпити, на жаль, це варто визнати, Республіку Білорусь у сфері свого політичного та економічного впливу, – зазначив Андрій Таран.

Також він нагадав і про заморожений конфлікт на Придністров’ї.

– Останнім часом ми бачили, що нарощуються наступальні угрупування та розгортається нова ракетна зброя. Масштабні навчання на західних кордонах та в Криму. Така політика Кремля загрожує безпеці України та інших держав Балтійського та Чорноморського регіонів, – зазначив міністр оборони.