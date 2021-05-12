Сколько украинцев задекларировали более миллиона гривен доходов

За 2020 год в Украине более 1 млн грн доходов задекларировали 8 451 украинец. По сравнению с 2019 годом такой показатель вырос на 6%.

В частности, в прошлом году количество миллионеров составило около 8 тыс. человек.

В свою очередь только один житель Киева задекларировал более 1 млрд грн доходов.

Больше всего миллионеров зарегистрировано в Киеве (3 375 человек), Днепропетровской (684 человека), Харьковской (595 человек) и Киевской (540 человек) областях.

В целом украинские миллионеры задекларировали 70,4 млрд грн доходов. Из них налог на доходы физических лиц составляет 1,6 млрд грн, а военный сбор — 0,2 млрд грн.

По данным Госналоговой службы, в 2021 году доходы, полученные в течение 2020-го, задекларировали около 472 тыс. граждан Украины.

Активно декларировали в Запорожской (почти 51 тыс. деклараций), Днепропетровской (около 40 тыс.) и Херсонской (более 37 тыс.) областях.

Между тем, по итогам прошлого года, украинцы уплатили в бюджеты 2,5 млрд грн НДФЛ и 360,1 млн грн военного сбора.

Чиновники задекларировали биткоины

652 украинских чиновника в 2020 году задекларировали 46 351 биткоин на 75 млрд грн.

Больше всего владельцев криптовалюты работают в местных советах, Минобороны и Нацполиции.

В частности, в 2016-м криптовалюту задекларировали 25 должностных лиц, а уже в 2020-м — 652.

Подробнее о декларациях чиновников за 2020 год читайте на Фактах ICTV.