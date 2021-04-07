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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Українські чиновники задекларували у біткоїнах 75 млрд грн

652 українські чиновники в 2020 році задекларували 46 351 біткоїн на 75 млрд грн.

біткоїн

Найбільше власників криптовалюти працюють у місцевих радах, Міноборони та Нацполіції.

Зокрема, найбільше криптовалюти задекларували:

  • депутат Дніпровської міськради В’ячеслав Мішалов – 18 тис. біткоїнів (понад $1 млрд);

депутат Дніпровської міськради В’ячеслав Мішалов

  • працівник МЗС України Петро Ленський – 6 528 біткоїнів;
  • нардепи Олександр та Анатолій Урбанський – 5,3 тис. та 4,2 тис. біткоїнів;

Александр Урбанский

Анатолий Урбанский

  • депутат Одеської облради Володимир Кривошея – 3 493 біткоїни.

Протягом року зросла кількість чиновників, які декларують біткоїни. Зокрема, у 2016-му криптовалюту задекларували 25 посадовців, а вже у 2020-му – 652.

Серед усіх криптовалют, чиновники найбільше інвестують у біткоїни – 61,1%. Водночас у криптовалюту Ethereum було інвестовано 24,2% чиновницьких грошей.

Українські чиновники задекларували у біткоїнах 75 млрд грн

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Однак електронна монета в Україні наразі не має правового статусу. Тому неможливо дослідити її походження чи будь-які фінансові операції.

Декларації чиновників за 2020 рік

31 березня в Україні завершився термін подання е-декларацій.

Чиновники і депутати здивували не лише матеріальними статками, а й подекуди духовними багатствами. Так, в деяких деклараціях з’явилися храм та лев.

Детальніше про декларації чиновників за 2020 рік – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: OpenDataBot

Фото: Depositphotos

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