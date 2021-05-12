Скільки українців задекларували понад мільйон гривень доходів

За 2020 рік в Україні понад 1 млн грн доходів задекларували 8 451 українець. У порівнянні з 2019 роком такий показник зріс на 6%.

Зокрема, у минулому році кількість мільйонерів становила близько 8 тис. осіб.

Натомість лише один мешканець Києва задекларував понад 1 млрд грн доходів.

Найбільше мільйонерів зареєстровано у Києві (3 375 осіб), Дніпропетровській (684 особи), Харківській (595 осіб) та Київській (540 осіб) областях.

Загалом українські мільйонери задекларували 70,4 млрд грн доходів. З них податок на доходи фізичних осіб складає 1,6 млрд грн, а військовий збір – 0,2 млрд грн.

За даними Держподаткової служби, у 2021 році доходи, отримані протягом 2020-го, задекларували близько 472 тис. громадян України.

Найактивніше декларували у Запорізькій (майже 51 тис. декларацій), Дніпропетровській (близько 40 тис.) та Херсонській (більше 37 тис.) областях.

Між тим, за підсумками минулого року, українці сплатили в бюджети 2,5 млрд грн ПДФО та 360,1 млн грн військового збору.

Чиновники задекларували біткоїни

652 українських чиновника в 2020 році задекларували 46 351 біткоїн на 75 млрд грн.

Найбільше власників криптовалюти працюють у місцевих радах, Міноборони та Нацполіції.

Зокрема, у 2016-му криптовалюту задекларували 25 посадовців, а вже у 2020-му – 652.

Детальніше про декларації чиновників за 2020 рік читайте на Фактах ICTV.