PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Владислава Ткаченко |

Для самой длинной трассы Украины монтируют мощный асфальтобетонный завод

Велике будівництво

В городе Павлоград Днепропетровской области компания Автомагистраль-Юг монтирует самый мощный в Украине асфальтобетонный завод MARINI TOP TOWER 4500 производительностью 340 тонн в час.

Как сообщил в Facebook Юрий Голик, завод будет задействован в ремонте 70- километрового участка трассы Днепр — Павлоград, который является частью самой длинной трассы М-30 Стрый-Изварино.

— Этот завод, как и еще три других, будет работать уже с конца мая на ремонт трассы Днепр — Павлоград. Торги на ремонт этой трассы в ProZorro состоялись в начале этой недели, — рассказал Голик.

М-30 будет полностью отремонтирована в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка ко Дню Независимости.

— Это означает, что чуть больше 70 километров четырехполосной трассы будет отремонтировано за три месяца, — подчеркнул Голик.

Трасса М-30 длиной около 1400 км от Стрыя Львовской области до Изварино Луганской области является самой протяженной и соединяет запад и восток Украины.

Читайте
Большая стройка обхода Днепра в активной фазе: в сети показали масштаб работ

Хаджибейский мост после Большой стройки

28 апреля 2021 года в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка открыли движение на известном долгострое Одесской области — мосту через Хаджибейский лиман.

В сети показали, как выглядит отремонтированный мост ночью.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка