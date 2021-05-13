У місті Павлоград Дніпропетровської області компанія Автомагістраль-Південь монтує найпотужніший в Україні асфальтобетонний завод MARINI TOP TOWER 4500 продуктивністю 340 тонн на годину.

Як повідомив у Facebook Юрій Голик, завод братиме участь у ремонті 70-кілометрової ділянки Дніпро – Павлоград, яка є частиною найдовшої траси М-30 Стрий-Ізварине.

– Цей завод, як і ще три інших, працюватиме вже з кінця травня на ремонт траси Дніпро -Павлоград. Торги на ремонт цієї траси в ProZorro відбулися на початку цього тижня, – розказав Голик.

М-30 повністю відремонтують у рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво до Дня Незалежності.

– Це означає, що понад 70 кілометрів чотирисмуговій траси буде відремонтовано за три місяці, – наголосив Голик.

Траса М-30 довжиною близько 1400 км від Стрия Львівської області до Ізвариного Луганської області є найдовшою та з’єднує захід і схід України.

Хаджибейський міст після Великого будівництва

28 квітня 2021 року в рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво відкрили рух на найвідомішому довгобуді Одещини — мості через Хаджибейський лиман.

У мережі показали, який вигляд має відремонтований міст через Хаджибейський лиман вночі.