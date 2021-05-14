Рада рассмотрит отставку Петрашко и Криклия 18 мая — источники

Верховная Рада рассмотрит заявления об отставке министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия во вторник, 18 мая.

Об этом Фактам ICTV сообщили собственные источники в Слуге народа.

Ожидается, что на их должности будут предлагать нынешнего главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко и главу Укравтодора Александра Кубракова.

Отставка министров

Накануне пресс-секретарь председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова Ольга Туний подтвердила информацию о том, что министр экономики Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления об отставке.

Криклий возглавлял Министерство инфраструктуры с августа 2019 года. Игорь Петрашко занимал должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства с марта 2020 года.