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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Рада рассмотрит отставку Петрашко и Криклия 18 мая — источники

верховна рада

Верховная Рада рассмотрит заявления об отставке министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия во вторник, 18 мая.

Об этом Фактам ICTV сообщили собственные источники в Слуге народа.

Ожидается, что на их должности будут предлагать нынешнего главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко и главу Укравтодора Александра Кубракова.

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Отставка министров

Накануне пресс-секретарь председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова Ольга Туний подтвердила информацию о том, что министр экономики Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления об отставке.

Криклий возглавлял Министерство инфраструктуры с августа 2019 года. Игорь Петрашко занимал должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства с марта 2020 года.

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