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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Рада розгляне відставку Петрашка і Криклія 18 травня – джерела

верховна рада

Верховна Рада розгляне заяви про відставку міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія у вівторок, 18 травня.

Про це Фактам ICTV повідомили власні джерела у Слузі народу.

Очікується, що на їхні посади пропонуватимуть нинішнього очільника Державної податкової служби Олексія Любченка і очільника Укравтодору Олександра Кубракова.

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Відставка міністрів

Напередодні прес-секретар голови Верховної Ради Дмитра Разумкова Ольга Туній підтвердила інформацію про те, що міністр економіки Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій написали заяви про відставку.

Криклій очолював Міністерство інфраструктури з серпня 2019 року. Ігор Петрашко обіймав посаду міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з березня 2020 року.

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