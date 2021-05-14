Рада розгляне відставку Петрашка і Криклія 18 травня – джерела

Верховна Рада розгляне заяви про відставку міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія у вівторок, 18 травня.
Про це Фактам ICTV повідомили власні джерела у Слузі народу.
Очікується, що на їхні посади пропонуватимуть нинішнього очільника Державної податкової служби Олексія Любченка і очільника Укравтодору Олександра Кубракова.
Відставка міністрів
Напередодні прес-секретар голови Верховної Ради Дмитра Разумкова Ольга Туній підтвердила інформацію про те, що міністр економіки Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій написали заяви про відставку.
Криклій очолював Міністерство інфраструктури з серпня 2019 року. Ігор Петрашко обіймав посаду міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з березня 2020 року.