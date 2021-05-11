Единую точку напряжения в Кабмине сейчас создают подписи, собранные в Верховной Раде за отставку министра здравоохранения Украины Максима Степанова.

– Фактически есть постановление об увольнении. Это пока единственная точка напряжения, которая существует в отношении министров, – говорит глава правительства Денис Шмыгаль.

В целом же премьер-министр Украины отмечает, что сейчас правительство сформировано:

– За год работы правительства мы имеем ситуацию, когда у нас нет вакансий, исполняющих обязанности, все министры на местах.

По его словам, такая ситуация возлагает определенную ответственность на каждого министра, на правительство в целом и на его главу в частности.

– Я всегда говорил и говорю: нет неприкосновенных правительств, министров и премьеров. Каждый должен отвечать за результаты своей работы и быть абсолютно готовым оставить свою должность в случае неэффективной или некорректной работы. Неприкасаемых нет и ротации в правительстве возможны. Конкретных кандидатур на сегодня у меня на рассмотрении нет, – отметил он.

На вопрос, есть ли кандидатура на пост министра здравоохранения, если проголосуют за отставку Максима Степанова, Денис Шмыгаль отказался отвечать.

– Некорректно сейчас с моей стороны об этом говорить, – лаконично заметил премьер-министр.

Обсуждение вероятной отставки Степанова

На днях на заседании фракции Слуга народа обсудят вероятную отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом сообщил председатель фракции Давид Арахамия.

Нардеп подтвердил, что заменить Степанова на посту главы Минздрава может главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Также рассматривается несколько кандидатур, однако называть их глава фракции СН отказался.

Проект постановления об отставке Степанова с поста главы Минздрава зарегистрировали в парламенте еще летом 2020 года. Тогда его критиковали за отсутствие масштабного тестирования на Covid-19.

Проект постановления поддержали 96 депутатов.